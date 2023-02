Camión de tacos es asaltado a plena luz del día en San Francisco

Alrededor de las 12:30 p.m., un hombre con pistola en mano asaltó el camión de tacos El Tonayense, robando el poco dinero que tenían.

Irma Rodriguez, trabajaba tranquilamente dentro del camión ubicado en la calle 14 y Harrison en San Francisco cuando un supuesto cliente se acercó al camión y al ver que no había nadie cerca a él, sacó su arma apuntando directamente a Irma.

Antonio, otro trabajador, habló con Irma quien laboraba como cajera ese día, y es así como ella le narró el momento en el que el asaltante le apuntó con un arma, el pasado miércoles 22 de febrero.

"Pues dice que se puso como cliente ahí, y le dijo, ni siquiera pidió una orden, pero cuando no vio gente, le dijo dame el dinero, en inglés "give me the money" dice ella que en ese momento dijo Qué? No tengo dinero le dijo ella, y le dijo como no... y le sacó la pistola" aseguró Antonio Noguez trabajador del mismo camión de tacos.

De acuerdo a Osvaldo, otro trabajador quien estaba dentro del camión de tacos en el momento del asalto, el malechor es un hombre con piel oscura quien vestía ropa color negro.

El asaltante logró robarse $ 600 en efectivo y el jarro de propinas, y en cuestión de segundos salió corriendo y rápidamente entró a un carro blanco, como asegura Osvaldo al intentar tomar una foto o video del asaltante.

Irma, aun sigue en pánico y con miedo después de lo ocurrido, pues sus compañeros de trabajo aseguran que ella está muy triste y asustada porque teme que la misma persona regrese a asaltarlos de nuevo.

Este tipo de crímenes nos los toma por sorpresa, pues ya hace unos meses intentaron entrar al mismo camión quebrando una ventana y robandose las cámaras de seguridad y generadores de energía.

De acuerdo al distrito policial de la Mission, este sería el décimo noveno robo a mano armada registrado en el año 2023.

Por esta razón organizaciones en San Francisco exigen más seguridad por parte de la policía.

"No hay suficiente apoyo de la policía, entonces nosotros estamos reclamando de que debería haber un poquito más de investigación si tu te fijas desde la 14 hasta la 24 y la César Chávez, están llegando más indigentes, hay más violencia", aseguró Carlos Solorzano, CEO de la Cámara de Comercio Hispano de San Francisco.

Por ahora el camión de tacos El Tonayense, quienes han vendido comida mexicana por más de 17 años en el mismo lugar no les gustaría moverse de la zona.

"Pues esperemos que no porque aquí ya hay clientela que busca la comida y está buena la comida", dijo Antonio Noguez, trabajador del camión de tacos el Toneyense.

El sargento Adam Lobsinger del departamento de Policía de San Francisco aseguró que no se ha realizado ningún arresto por ahora, pero cualquier información que ayude a dar con el paradero del sospechoso lo pueden hacer comunicándose al 4158377395.