Protestan en San Francisco por inmigrantes en huelga de hambre en centros de detención del Valle Central

Decenas de personas se unieron este jueves frente a las oficinas de ICE en San Francisco en apoyo a los 50 inmigrantes que se encuentran en huelga laboral en los centros de detención de Mesa Verde y Golden State Annex ubicados en el Valle Central.

Jonathan Montes Días, uno de los detenidos que se encuentra en Golden State Annex, se unió vía telefónica a la demostración al compartir su testimonio.

Una activista tradujo sus palabras al público, Jonathan relató cómo iniciaron con una huelga de hambre buscando ser escuchados.

“Debido a amenazas de oficiales de Geo y de ICE que les dijeron que si no paraban la huelga de hambre los iban a trasladar a Texas, por esa razón y otras represalias terminaron la huelga de hambre, pero la huelga de trabajo sigue en marcha”, indicó Eunice Hernández, organizadora con Pangea.

De las denuncias que hacen es que dentro de la instalación deben trabajar diariamente y solo les pagan $1 al día, también aseguraron que recientemente eliminaron la opción de que los inmigrantes se comuniquen con sus familias o asesores legales con llamadas gratuitas.

Telemundo 48 se comunicó a través de un correo electrónico con la empresa Geo Group, dueña de ambos centros de detención sobre estas acusaciones, y esto fue lo que nos dijeron a través de un comunicado:

“GEO se opone a las acusaciones que se han hecho con respecto a los servicios que brindamos en los centros de procesamiento de ICE contratados por GEO. Estamos orgullosos del papel que nuestra empresa ha desempeñado durante casi 40 años para apoyar la misión de cumplimiento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EEUU. Durante las últimas cuatro décadas, nuestras soluciones innovadoras han ayudado al gobierno federal a implementar las diversas políticas de cumplimiento de la ley de inmigración de siete administraciones presidenciales diferentes. En todos los casos, nuestros servicios contratados son monitoreados por el gobierno federal para garantizar el estricto cumplimiento de los Estándares Nacionales de Detención Basados ​​en el Desempeño, que se aplican a todos los Centros de Procesamiento de ICE.

Para ser claros, la participación en el Programa de Trabajo Voluntario del gobierno federal en los Centros de Procesamiento de ICE es, como lo indica el nombre, estrictamente voluntaria y, por lo tanto, elegir no participar en un programa voluntario no puede constituir una "huelga laboral". El gobierno federal establece los Estándares Nacionales de Detención Basados ​​en el Desempeño que rigen el Programa de Trabajo Voluntario en todos los Centros de Procesamiento de ICE. Este programa ha estado en funcionamiento durante décadas y se convirtió en parte de los estándares de desempeño del ICE bajo la administración del presidente Obama. Como proveedor de servicios del gobierno federal, GEO debe cumplir con estos estándares exigidos por el gobierno federal y las pautas establecidas por el Congreso.

Como proveedor de servicios del ICE, GEO no desempeña ningún papel en las decisiones relacionadas con la asignación, transferencia o liberación de personas hacia o desde los centros de procesamiento del ICE. Esto incluye decisiones relacionadas con la duración de la detención y el proceso de revisión de inmigración. Dichas decisiones las toma exclusivamente el gobierno federal”.

José Rubén Hernández estuvo recluido por año y medio, hace un par de años él participó en una huelga de hambre similar, estuvo 21 días sin comer y al terminar la huelga dijo que no le dieron en la instalación el cuidado de salud que necesitaba.

“Lo mismo que yo he sufrido en un centro de detención, toda la tortura, todo el maltrato, todo el abuso, es lo mismo que mis compañeros, mis hermanos detenidos, ahora están sufriendo”, aseguró José . “Eso me afectó neurológicamente, me afectó el balance, me causó confusión, y hasta el momento no tengo balance y por eso debí usar un bastón para tener ese balance”.

Él afirmó que no quiere que esto le pase a más inmigrantes y por eso este miércoles salió junto a los activistas y con una carta para el director de ICE Patrick J. Lechleitner y director de la oficina de ICE en San Francisco Moisés Becerra para que mejoren las condiciones.

“La demanda principal es que se termine el contrato que ICE tiene con GEO para manejar los centros de detención de Mesa Verde y Golden State, en otras palabras, que esos centros de detención se cierren y pongan en libertad a todos los detenidos”, aseveró Eunice.

Ese contrato es por $1.5 mil millones y este diciembre por primera vez en años el acuerdo está sujeto a una renegociación y están utilizando el momento para sacar a la luz las condiciones en que tienen a estos inmigrantes.

La delegación buscaba entregar la carta en persona, pero ningún representante de ice salió a recibirla

“Eso demuestra que ellos se esconden, y no quieren asumir la responsabilidad de las violaciones que están haciendo en esos centros de detención”, dijo José Rubén.

También nos comunicamos por correo electrónico con la oficina de ICE de San Francisco sobre esta protesta afuera de sus instalaciones, pero seguimos esperando una respuesta.