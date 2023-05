Prostitución en San Francisco: la realidad de quienes se dedican a esta profesión

La palabra prostitución tiene una connotación negativa debido a los graves problemas que acarrea en las calles de los vecindarios donde se practica esta profesión la cual, para algunas personas, es la fuente de recursos monetarios para poder subsistir a diario a pesar de que ponen en riesgo sus vidas.

Ashley, es trabajadora sexual en San Francisco y llegó procedente de Honduras hace 11 años, ella afirma que migro a EEUU para salvar su vida.

“En una salida que di yo a un pequeño club entonces me quisieron asesinar porque les caían mal los homosexuales y entonces decidí moverme para acá”, contó Ashley.

Ella asegura que buscó trabajo en restaurantes, y en otros lugares y siempre la trataban mal. Fue tanta su desesperación que aceptó un puesto en construcción, pero no logró mantenerlo y buscó subsistir con la prostitución.

La historia de Verónica Iba, trabajadora sexual, es similar a la de Ashley.

“Vengo huyendo yo de mi país por el trato que me daban a mi persona”, explicó Verónica.

La trabajadora sexual llegó procedente de México en los años 80 porque su vida corría peligro.

“Fui abusada sexualmente a los ocho años de edad”, afirmó Verónica.

Y en aquella década, sin poder hablar inglés y siendo una mujer transgénero, buscó en la prostitución una forma de sobrevivir

“La única puerta que se me abrió en ese momento fue que una chica que conocí me dijo: mira si quieres salir adelante lo único que hay es esto, la prostitución, y desgraciadamente la primera vez que me prostituí tuve muy mala suerte porque fui golpeada, arrastrada, me dio mucho pánico. Empecé a tenerle pánico a la vida, empecé a luchar porque yo no quería eso”, dijo Verónica.

Estadísticas del FBI entre el 2010 y el 2020 hubo más de 326,000 arrestos a nivel nacional por algún cargo de prostitución, en lo que consideran un trabajo peligroso.

Y es que según un estudio realizado por 30 años, publicado en el 2004 por el Diario Americano de Epidemiología de las 1,969 prostitutas en Estados Unidos que participaron:

21 murieron por homicidio

5 se quitaron la vida

20 fallecieron por sobredosis de droga

10 por enfermedades relacionadas al alcohol

Ese mismo estudio concluyó que en comparación con mujeres que no son sexo servidoras, las que trabajan laborando en las calles tienen 18 veces más posibilidades de ser asesinadas.

“Primero que nada las personas que vienen aquí cuando son nuevas se les hace toda la demográfica de dónde vienen, la edad y los servicios que buscan”, dijo Alejandra de la Vega, vocera del programa Transthrive en San Francisco.

El programa Trans Thrive en San Francisco ofrece ayuda a las personas transgénero

“También tenemos una clínica con servicio de tratamiento de reemplazo hormonal y servicios de VIH”, indicó Alejandra.

Son diversos servicios los que ofrece este programa.

“Lo que estamos mirando es cómo se puede ayudar a las mujeres porque sabemos que siempre va a haber prostitutas y siempre va a haber hombres buscando sexo”, dijo Santiago Lerma, asistente legislativo de la supervisora Hilary Ronan.

Pero para esto se necesitan nuevas leyes en California.

“Las leyes criminales son estatal. Aquí en San Francisco no podemos cambiar esas leyes, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle a los de la Asamblea o del Senado para que ellos puedan cambiar las leyes”, indicó Lerma.

Supervisores de San Francisco planean pedir al estado que actúe. Han hablado con las trabajadoras sexuales al respecto y cuando le preguntamos a la oficina de la supervisora Hilary Ronan sobre si buscan despenalizar o legalizar la prostitución nos respondieron esto:

“Esa es una pregunta muy complicada. Algo que yo ni sabía la diferencia y hablando con las personas que trabajan en la industria ellos quieren que legalizarlo es más complicado y lo que buscan es que no los metan a la cárcel”, aseguró Lerma.

Y lo que busca la comunidad, las prostitutas y el gobierno local es una solución que beneficie a todos, pero para esto se necesita tiempo y de políticos dispuestos a trabajar en ello.

