Residentes piden instalación de barreras para evitar la prostitución en La Misión de San Francisco

Los residentes que viven alrededor de Shotwell Street en el distrito de La Misión de San Francisco creen que las barreras instaladas a principios de este año para disuadir el trabajo sexual en Capp Street ha hecho que el problema se traslade hacia su zona.

Esos vecinos dicen que, como resultado, se sienten inseguros caminando por su vecindario por la noche y piden más apoyo de la ciudad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los vecinos informan que en Shotwell Street, cerca de las intersecciones con las calles 20 y 21, han visto un aumento en las trabajadoras sexuales y la actividad nocturna.

En febrero, la ciudad instaló barreras a unas cuadras de distancia en Capp Street entre las calles 18 y 22 para disuadir el trabajo sexual allí.

Desde entonces, los vecinos de Shotwell Street creen haber visto más trabajadoras sexuales en su calle.

"Definitivamente ha sucedido más en Shotwell desde marzo, y mes tras mes definitivamente veo un gran aumento de actividades", dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Cuatro vecinos preocupados hablaron con NBC Bay Area el domingo, aunque ninguno quiso ser identificado por temor a su seguridad. Informan que Shotwell Street se ha vuelto más ruidoso por la noche y varios vecinos informaron que la gente en las calles se mostraba agresiva con ellos. Estos vecinos dicen que la actividad y el trabajo sexual en la calle comienza alrededor de las 9:00 p.m., y continúa hasta alrededor de las 6:00 a.m.

Los vecinos compartieron videos recientes de personas que dejaban y caminaban por la calle por la noche.

Un vecino dijo que la actividad nocturna "no nos deja dormir, lo que no nos deja salir de casa después del atardecer, lo que nuestros amigos o familiares no se sienten cómodos visitándonos por la noche".

Los vecinos dicen que les gustaría ver el mismo tipo de barreras que hay en Capp Street, aunque añaden que también les gustaría ver soluciones a más largo plazo.

"Necesitamos lectores de matrículas, tenemos que seguir todo el tráfico", dijo una vecina, que dijo que le gustaría ver más policías vigilando periódicamente la zona.

"Todas las noches ocurren crímenes en la Misión, así que pedimos ayuda", explicó este vecino, señalando que los vecinos han estado pidiendo a los líderes locales cambios similares durante unos cinco años.

En un correo electrónico compartido con los residentes, un capitán de la policía de San Francisco declaró que los departamentos de la ciudad se están reuniendo en un esfuerzo por reducir el tráfico de vehículos nocturno en el área para "seguir reflejando algunas de las modificaciones de la carretera de Capp Street en Shotwell Street".

NBC Bay Area se comunicó con la policía de San Francisco para solicitar comentarios y aún no ha recibido respuesta. También nos comunicamos con la oficina de la supervisora ​​de San Francisco, Hilary Ronen, cuyo distrito incluye esta área, y aún no hemos recibido respuesta.