Asesinato de Bob Lee: jurado halla culpable a Nima Momeni en San Francisco

SAN FRANCISCO, California — Un jurado encontró culpable de homicidio en segundo grado al consultor tecnológico Nima Momeni por el asesinato del fundador de Cash App, Bob Lee en San Francisco, California.

La condena por asesinato en segundo grado significa que Momeni enfrenta entre 16 años y cadena perpetua en prisión, confirmó el martes la fiscal de distrito Brooke Jenkins.

“Creemos que hoy se hizo justicia”, dijo a los periodistas el hermano de la víctima, Tim Oliver Lee. “Lo que importa hoy es que tuvimos un veredicto de culpabilidad y Nima Momeni estará en prisión por un largo tiempo”.

Adicionalmente, Momeni fue hallado no culpable de homicidio involuntario.

Los jurados tardaron 7 días antes de llegar a una decisión final.

Por su parte, Mahnaz Tayarani, entre lágrimas calificó el veredicto de injusto.

"Mi hijo no es la persona que ellos piensan", dijo. "Es muy amable, es muy cariñoso, respetuoso y atento".

Se espera que el 10 de enero se decida la fecha para emitir la sentencia de MOmeni, sin embargo, la fiscalía piensa que habrá una apelación.

La muerte de Lee ocurrió el 4 de abril del 2023 en San Francisco y conmocionó a la comunidad tecnológica, ya que sus compañeros ejecutivos e ingenieros elogiaron su generosidad, curiosidad y habilidades de liderazgo. Tenía 43 años y era director de productos de la plataforma de criptomonedas MobileCoin cuando murió.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

A continuación, lo que sabemos sobre el caso de asesinato.

En su perfil de LinkedIn, Momeni se describe a sí mismo como un "Consultor/Empresario de TI", así como el propietario de una empresa llamada Expand IT. Los registros comerciales presentados ante el estado enumeran a Momeni como director ejecutivo, secretario y director financiero de Expand IT INC, descrita como una empresa de consultoría de tecnología de la información. Firmó la presentación en agosto de 2022.

Según su perfil de LinkedIn, Momeni ha sido "un socio tecnológico dedicado desde 2005" y que inició Expand IT en 2010.

Los registros penales muestran que Momeni, que es residente de Emeryville, fue acusado de portar una navaja automática en 2011, un delito menor. El caso fue desestimado al año siguiente después de que se declarara culpable.

Momeni ha sido acusado de asesinato, con la acusación de haber utilizado un arma letal, en el asesinato de Lee. Se ha declarado inocente.

Lee fue apuñalado hasta la muerte después de una discusión sobre la hermana del sospechoso, según documentos judiciales, que también revelaron una cronología de los hechos que condujeron al asesinato.

Vea los documentos judiciales a continuación.

En un video de vigilancia obtenido por DailyMail.com, se ve a Lee desplomarse después de ser apuñalado. Es capaz de levantarse e intentar hacer señas a un auto para que pare en busca de ayuda, pero el conductor no se detuvo y los intentos de Lee de tocar el timbre y pedir ayuda tampoco funcionaron.

Otras imágenes de la noche de la muerte de Lee muestran a Lee y Momeni juntos y separados en diferentes momentos y lugares de la ciudad.

Las imágenes muestran a Lee llegando a la Torre Millennium a las 12:39 a m., del 4 de abril. Entra al edificio y al vestíbulo. La hermana de Momeni, Khazar, tiene una casa en la torre.

Aproximadamente una hora y 20 minutos después, Lee está en un ascensor en la torre con Momeni. Caminan por el garaje de la torre y ambos se suben a un BMW convertible blanco.

Una foto de cerca de la escena donde la policía cree que Lee fue apuñalado lo muestra caminando por Main Street hacia Harrison Street.

Según los investigadores, Lee llamó al 911 poco antes de las 2:35 a. m. La última foto muestra un automóvil blanco, que según esa llamada al 911, Lee podría haber intentado detener.

Según el análisis toxicológico de Lee, varias drogas estaban presentes en su organismo en el momento de su muerte.

El ejecutivo tecnológico Bob Lee "estaba hecho para el nuevo mundo"

Antes de su muerte, Lee se desempeñaba como director de productos de MobileCoin.

El director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas, Josh Goldbard, dijo que Lee "estaba hecho para el nuevo mundo".

"Desde sus grandes contribuciones a Android en Google, hasta ser el primer director de tecnología de Square, en ese tiempo creando Cash App y trabajando con nosotros aquí en Mobilecoin, Bob seguramente tuvo un impacto que durará mucho más allá de su breve tiempo en la tierra", dijo Goldbard.

Lee llegó a MobileCoin como inversor y asesor en una etapa inicial, luego se convirtió en director de productos y ayudó a lanzar la aplicación Moby, dijo Goldbard. Lee era el director de tecnología de la empresa de pagos digitales Square en 2013, cuando lanzó una aplicación de transferencia de dinero ahora conocida como Cash App.

Entre los líderes tecnológicos que compartieron su devastación por la muerte de Lee se encontraba el capitalista de riesgo Wesley Chan, cofundador de FPV Ventures. Chan dijo que se hizo amigo de Lee hace más de una década cuando ambos trabajaban en Google, en un momento en que los ingenieros de software como Lee ayudaban a construir el sistema operativo Android para teléfonos inteligentes antes de su lanzamiento en 2008.

"Fue un fundador increíblemente icónico en el mundo de la tecnología", dijo Chan por teléfono el miércoles. "Escribió grandes partes de Android cuando estaba en Google. Se convirtió en el director de tecnología de Square y ayudó a construir Cash App. Su currículum se parece a un artículo de portada de Fortune".

Pero Chan dijo que Lee también fue generoso al ayudar a entrenar y defender a otros ingenieros y empresarios tecnológicos que lo llamaban para pedirle consejo. Y fue modesto sobre su papel clave en el desarrollo de productos exitosos, como la ampliamente utilizada Cash App.

“Con todo lo que Bob hizo, siempre fue una sorpresa agradable”, dijo Chan. “Esa es una de las cosas que me encantaba de él. Siempre era humilde al respecto, decía: ‘Oh, no sé si va a funcionar o no, pero lo intentaremos’”.

El destacado capitalista de riesgo Ron Conway, fundador de la firma de inversión con sede en San Francisco SV Angel, tuiteó el miércoles que la pérdida de Lee fue una inmensa tragedia.

“Mi más sentido pésame a la familia de Bob y a toda la comunidad tecnológica”, dijo Conway. “Recordando con cariño cuando Bob dio una charla inspiradora en nuestra Cumbre de directores ejecutivos. Hemos perdido a un gran innovador, inteligencia y espíritu. Rezamos para que un sospechoso sea detenido rápidamente”.

The Associated Press contribuyó en este artículo.