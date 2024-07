San Francisco: limitan horas en las que funcionarán negocios minoristas en Tenderloin

La Junta de Supervisores de San Francisco dio el martes la aprobación final y unánime de un programa piloto que limitará las horas en que las empresas minoristas pueden operar en el vecindario de Tenderloin.

A todos los negocios minoristas de alimentos y tabaco, excepto restaurantes y bares, se les prohibirá operar entre la medianoche y las 5:00 a.m., en una sección del vecindario durante los dos años del piloto. El programa se aplicará a una sección de 20 cuadras entre O'Farrell Street y McAllister Street y entre Polk Street y Jones Street, designada como un "área de alta criminalidad".

Efectivamente, la ordenanza recorta sólo dos horas del día hábil, ya que a las empresas ya no se les permite operar entre las 2:00 a.m., y a las 5:00 a.m.

El programa, que obtuvo la aprobación inicial de los supervisores el mes pasado, surge en respuesta a "la alta tasa de delitos relacionados con las drogas en Tenderloin", según la ordenanza, lo que lleva a muchos en el vecindario a creer que enfrentan riesgos de salud y seguridad.

Se presentó una petición en apoyo de la legislación con 521 firmas de residentes y organizaciones comunitarias de Tenderloin. Una de las organizaciones que recogió firmas fue la Clínica de Vivienda Tenderloin.

"Hay buenos dueños de tiendas en este vecindario que amamos y que se preocupan por la comunidad", dijo Pratibha Tekkey, directora de organización comunitaria de la clínica. "La mayoría de los dueños de nuestros negocios son propietarios de negocios inmigrantes y estamos orgullosos de eso. Pero lo que no queríamos es que la gente abriera tiendas a izquierda, derecha y centro y alimentara este ecosistema".

El programa será aplicado por el Departamento de Salud Pública de la ciudad, que ahora puede imponer multas de hasta $1,000 por violaciones del programa.