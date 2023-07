En las garras del fentanilo: consumo y distribución de drogas se extiende a vecindario hispano en San Francisco

Durante la investigación que Telemundo 48 realizó sobre la crisis del fentanilo en San Francisco descubrimos que el problema de las drogas no solo se vive en Tenderloin, sino también en otras partes de la ciudad como el distrito de la Misión y también en Castro.

Imágenes muestran la realidad que se vive en el Tenderloin, considerado como uno de los barrios más peligrosos de la ciudad.

JJ Smith, quien creció allí, asegura que el vecindario enfrenta la peor crisis de drogas e inseguridad.

Por eso, no solo documenta lo que ve, también intenta ayudar a aquellos que según él lo necesitan.

JJ asegura que a veces no es fácil y lo que más le duele es ver a jóvenes como él sufriendo por esta situación.

Josh tiene 21 años, llego de Ohio en septiembre de 2022, según JJ.

JJ ayudó al padre de Josh a encontrarlo en las calles en noviembre del año pasado y grabó su reencuentro.

¿Pasaste de drogarte fumando a usar la jeringa? ¿Qué hizo que hicieras eso?, preguntó JJ.

“No sé”, respondió la persona que prefirió no ser identificada.

“Es hora de rehabilitarse”, dijo JJ.

“Yo sé”, respondió la persona.

JJ también conoció a una pareja, dice que la mujer tenía tres meses de embarazo.

“¿Qué drogas usan?”, preguntó JJ.

“Fentanilo y crack”, respondió la mujer.

“¿Y tu?”, indicó JJ.

“También”, respondió el hombre no identificado.

Meses después JJ asegura que esta misma mujer dio a luz en las calles de Tenderloin.

Recorriendo las calles, JJ también ha documentado momentos en donde ha podido salvar vidas usando Narcan para revertir sobredosis.

Pero a veces la ayuda no llega a tiempo.

Según datos de la Oficina del Médico Forense de San Francisco las muertes por sobredosis de fentanilo han aumentado un 41% en comparación al año pasado.

Wilma Bolio, una líder de la organización Tenderloin Code asegura que desde que el Centro Linkage cerró sus puertas en diciembre del 2022, el consumo de drogas aumentó.

Este centro fue criticado por el uso controlado de sustancias.

Wilma dice que estaba funcionando.

“Ahora no saben dónde están porque es ahora por referencia y ahora que no está así ha afectado”, indicó Wilma.

Las drogas ahora comienzan a afectar al barrio latino más grande de San Francisco, el Distrito de La Misión.

Donde Wilma dice se mueve la venta de drogas.

“Sobre todo por la siete entre Market y Mission yo los he visto y a veces no crea me ha dado ganas de decirles por qué haces esto, por qué estás haciendo, tienes una vida por delante puedes ir a la escuela y a la vez trabajar. pero a ellos les gusta porque es dinero fácil”, aseguró Wilma.

El 17 de marzo del 2022, el Departamento de Salud Pública de San Francisco emitió una alerta de salud en respuesta a una serie de casos de sobredosis, y tres muertes de personas que consumieron cocaína adulterada con fentanilo en La Misión.

El pasado 19 de abril, recorrimos las calles de ese corredor y encontramos personas durmiendo a las afueras de un restaurante de comida rápida…

Una mujer sin hogar quien buscaba un lugar para dormir esa noche se animó a hablar con nosotros. Dice que había llegado a La Misión desde Fremont hace dos semanas.

“Sí, mientras agarro alguien que me ayude a agarrar un cuarto, un hotel, un residential algo así” afirmó la mujer, que prefirió no ser identificada.

Preguntamos si es adicta a las drogas y respondió.

“Un poquito”, indicó.

Fuimos a la estación del BART en la calle 24 donde esta mujer dijo que vendían drogas, intentamos grabar con el celular pero no se nos fue posible.

Pero un residente de La Misión compartió con nosotros imágenes de la plaza, usa su teléfono para documentar lo que llama el pequeño Tenderloin.

“Todos ellos vienen de Tenderloin, todos, yo conozco muchos que están ahorita allí y trabajan estaban en Tenderloin porque yo trabajo en Union Square”, dijo Raphael Guiterrez, residente de La Misión.

Caminando por el BART Station.

“Mira todo esta robado”, aseguró Guiterrez.

Aseguró que la mercancía es robada y la venden, y dice que le duele ver a su barrio así.

“Lo que me queda en mi corazón mucho son los niños que miran esto de las familias y viejitos que se no se pueden sentar en la parada del bus porque no se puede”, aseveró Guiterrez.

Según datos de la policía de San Francisco, los robos y homicidios en La Misión han disminuido este año en comparación al mismo periodo del 2022.

Sí se reportó un aumento del 2% en asaltos.

La dueña de una peluquería dice que intentaron robarle tres veces en los últimos dos años y asegura que hace un par de meses casi matan a su hijo.

“Lo tiraron al suelo, y le pusieron pistola y cuchillos en el suelo, y yo tuve que intervenir porque si lo dejaba solo, lo mataban”, relató Irma Espinoza, dueña de peluquería en La Misión.

A ocho millas de distancia en el distrito Castro se está viendo una situación similar.

Un peluquero dice que fue víctima de robo cuando dormía.

“A las 4:00 a.m., agarré una llamada de la policía, que ocupaba venir al salón porque estaba abierto, no hay explicación para ese sentimiento, es coraje, es tristeza, muchas emociones en una”, aseveró Ismael de Luna, dueño de peluquería en Castro.

Asegura que le robaron miles de dólares en equipos de belleza.

“Unas puras tijeras estamos hablando de $1,000”, afirmó Ismael.

El dueño de una tienda de arte quien no quiso ser identificado dice que ha encontrado indigentes durmiendo dentro de su negocio, y en ocasiones rompen esta chapa, y ventanas para entrar a robar.

“Me robaron una caja de vino costoso y $30,000 en mercancía, se llevaron todas mis computadoras”, dijo.

Ese día mientras caminábamos por Castro, encontramos personas durmiendo en la calle y jeringas usadas en el suelo.

Y conocimos a un hombre quien no quiso dar su nombre. Él dice que desde hace casi ocho años vive en la calle porque perdió su trabajo.

Dijo que también consumía drogas

“Son muy fáciles en conseguir”, añadió.

La realidad es que la crisis de drogas y delincuencia no solo se están viviendo en Tenderloin sino en otras partes de San Franscisco. La alcaldesa London Breed dice que enfrenta algunos desafíos para abordar esta problemática.

“Tienes a un grupo de personas pidiendo más policías, pero tienes a otro grupo diciendo que no quiere policía, quieren embajadores, y eso es entendible, pero al final de día tenemos que proteger a la comunidad y espero que vean el cambio”, aseveró Breed.