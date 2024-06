Organización ayuda a inmigrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ en San Francisco

Una organización en San Francisco tiene como misión ayudar a inmigrantes de la comunidad LGBTQ+ a ganar casos de asilo ofreciéndoles asesoría legal a muy bajo costo.

Yeison Jiménez, cliente del Proyecto de Asilo LGBT, ganó su caso de asilo en el 2021, él había llegado a Estados Unidos el año anterior, y desde que arribó sintió la diferencia de vivir en una sociedad donde la comunidad LGBTQ+ es ampliamente aceptada, contrario a lo que él vivía en su país, Colombia.

“De hecho no me sentí, nunca me sentí con la suficiente confianza de poder salir del closet, yo creo que lo negué muchas veces”, explicó Yeison.

Aquí no solo se sintió bienvenido, y con libertad de expresar su identidad, sino que pronto se conectó con el Proyecto de Asilo LGBT, donde lo asesoraron legalmente gratis.

“Hay personas apasionadas en este país que realmente están interesados en ayudar a toda la comunidad LGBT inmigrante”, dijo Yeison.

Esta organización en el corazón del Distrito Castro en San Francisco nació en el 2016 y su cofundadora explicó que fue fruto de una necesidad específica.

“Mucho del trabajo que hay que hacer en estos casos de la comunidad LGBTQ no es común a otros casos de asilo como persecución política”, indicó Brooke Westling, confundadora Proyecto de Asilo LGBT.

Westling agregó que para ganar tienes que realmente saber las condiciones específicas de esta comunidad en cada país, y lo que enfrentaría la persona si volviera.

Yeison explicó que el compartir relatos de vida que solo quería borrar de su memoria, fue doloroso, pero con el apoyo de la organización desenterró estos recuerdos.

“Abuso, fue algo que sucedió a temprana edad y no sucedió solo una vez”, afirmó Yeison.

Recuerdos que fueron vitales para ganar su caso.

“Jamás llegué a imaginarme que eso podía convertirse en algo positivo”, afirmó Yeison.

Si estás interesado en realizar una solicitud de asilo puedes visitar la página web de la organización en https://www.lgbtasylumproject.org/.

Para que tu caso sea evaluado tienes que contar con las siguientes pruebas:

“Muchas veces en nuestros países no dejan a la gente LGBT que metan una denuncia, la prueba será que es lo que pasó antes de que no dejaran meter la denuncia, se rieron la policía o los amenazaron la policía”, explicó Chava Hernández, Proyecto de Asilo LGBT.