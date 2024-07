Trabajadores de 8 hoteles en San Francisco podrían irse a huelga

Amas de casa, cocineros, lavaplatos, camareros, trabajadores de banquetes y otros trabajadores de ocho hoteles de San Francisco administrados por Hilton, Hyatt y Marriott podrían votar a favor de ir a la huelga tan pronto como expire su contrato actual el 14 de agosto.

La votación de huelga planificada fue anunciada el martes por Unite Here Local 2, que representa a aproximadamente 3,000 trabajadores hoteleros de San Francisco. Los hoteles afectados son Grand Hyatt, Hilton Union Square, Hyatt Regency Embarcadero, Marriott Marquis, Marriott Union Square, Palace Hotel, Parc 55 y Westin St. Francis.

"El estado de la industria turística de San Francisco ha devastado a los trabajadores, que no trabajan ni obtienen ingresos cuando el negocio va lento", decía el comunicado del sindicato. "Los hoteles están empeorando las cosas debido a la falta de personal, incluso en los días de mayor actividad".

"Después de meses de negociaciones, todavía estamos demasiado alejados en los temas que importan a los trabajadores hoteleros y sus familias, como salarios que realmente cubran el costo de vida, atención médica asequible y cargas de trabajo que no nos dejen exhaustos en el trabajo. al final del día", dijo en el comunicado la presidenta de Unite Here Local 2, Lizzy Tapia.

"Si bien es cierto que la ocupación no es la misma que antes, se están recuperando. El punto sigue siendo que los hoteles están obteniendo ganancias independientemente de no alcanzar las tasas de ocupación prepandémicas", dijo un portavoz de Unite Here Local 2. "Están utilizando un modelo de dotación de personal variable, en el que contratan menos trabajadores en los días más lentos, pero no contratan más trabajadores en los días más ocupados, lo que les permite seguir obteniendo ganancias mientras nuestros miembros asumen cargas de trabajo más pesadas".

La votación de la huelga en San Francisco se produce meses después de una manifestación en mayo en 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá por parte del sindicato internacional Unite Here, que representa a casi 300,000 trabajadores en hoteles, casinos, industrias de servicios alimentarios y aeropuertos.

Esa acción de varias ciudades fue contra Hilton Worldwide Holdings, Marriott International y Hyatt Hotels Corporation. En esa acción, los trabajadores exigían una mayor proporción de las ganancias después de que dijeron que los operadores hoteleros aumentaron las tarifas de las habitaciones en el auge de los viajes que siguió a la pandemia de COVID-19.

En 2018, 7,700 trabajadores de Marriott se declararon en huelga a nivel nacional, incluidos siete hoteles en San Francisco. Obtuvieron aumentos salariales, mejor atención médica y protecciones contra el acoso sexual, incluidos botones de pánico para las amas de casa.

Marriott International es la empresa hotelera más grande del mundo, con 36 marcas con 8,785 propiedades en 141 países y territorios, según su informe anual de 2023 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. En un informe financiero publicado en febrero de 2024, los ingresos globales de la corporación por habitación disponible aumentaron un 15%.

Se contactó a Marriott, Hilton y Hyatt para solicitar comentarios, pero no han respondido preguntas al momento de la publicación.

"La comunidad hotelera de San Francisco está lidiando con desafíos incomparables: un número reducido de visitantes en comparación con la época anterior a la pandemia, tasas de interés en aumento, una inflación desenfrenada que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas, y aumentos sustanciales en los gastos de energía y seguros", dijo Alex Bastian, presidente y director ejecutivo. del Consejo Hotelero de San Francisco.

"La industria está sufriendo significativamente, con algunos propietarios entregando sus propiedades al prestamista. La disminución de visitantes ha llevado a menos turnos para los trabajadores. En el futuro inmediato, debemos tomar decisiones difíciles para sostener la industria", dijo Bastian.

Ni el Hotel Council ni Bastian son partes en las negociaciones actuales.