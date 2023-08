“Hermosa e inteligente”: habla madre de mujer hallada muerta dentro de maleta en el Golden Gate Park

La madre de Kelly Koike, la mujer hallada muerta dentro de una maleta el domingo en San Francisco, recordó a su hija como una persona hermosa e inteligente.

Roya Koike aseguró que Kelly, de 37 años, llevaba cuatro años viviendo en las calles e indicó que, aunque siempre tuvo un presentimiento de que algo malo pasaría, nunca imaginó que sería algo tan triste como lo que está viviendo actualmente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la mujer relató que el lunes recibió la llamada del médico forense en la que le informaban lo que había ocurrido.

“Recibí una llamada del forense y me dijo que mi hija estaba muerta”, indicó Roya. “Me dijeron que la encontraron en una maleta pequeña, me dijeron que no tenía sangre y que no tenía ropa de la cintura para abajo”

La policía informó que Kelly fue hallada por una persona que paseaba a su perro el

domingo un poco antes de las 7:30 p.m., cerca de Fulton Street y 22th Avenue en el Golden Gate Park.

Roya dice que su hija sufría de esquizofrenia, bipolaridad y alcoholismo, sin embargo, prefiere recordarla como una mujer hermosa, bella e inteligente.

La muerte de Kelly fue declara por las autoridades como sospechosa y la unidad de homicidios investiga este caso.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con el caso.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la policía al (415) 575-4444.