Revelan nuevas imágenes del paracaidista que cayó sobre una madre y su hija en San Francisco

Nuevas imágenes sobre el paracaidista que cayó encima de una madre y su hija durante la celebración de la semana de la Flota en San Francisco salieron a la luz el miércoles.

El video fue compartido por el abogado de los afectados donde se puede ver el momento en el que un miembro del equipo de paracaidistas Leap Frog de la Marina desciende hacia la zona de aterrizaje de Marina Green el 13 de octubre, pero se desvía de su curso y golpea a una madre y su hija, de 17 años, que se encontraban como espectadoras.

El abogado de la familia dijo que la madre sufrió una conmoción cerebral y que su hija necesitaba una cirugía por una fractura de pelvis.

"No hay duda de que esto no es lo que este paracaidista o la Marina querían que sucediera, pero lamentablemente una joven resultó herida y quedó con una montaña de facturas médicas", dijo Tanya Gomerman, abogada de la familia, en un comunicado. "Se enfrenta a una recuperación larga y difícil y no puede realizar ni siquiera las tareas más básicas sin el apoyo de su familia. Es un incidente trágico que plantea preguntas sobre los protocolos de seguridad y la responsabilidad en eventos que involucran exhibiciones de tan alto riesgo".

Después del incidente, la Marina emitió un comunicado, diciendo que iniciaría una investigación y que "la seguridad es nuestra prioridad número uno".