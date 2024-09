Propuesta de ley busca ampliar el control de rentas en San Francisco

El supervisor de San Francisco, Aaron Peskin, anunció el martes un plan para ampliar el control de alquileres para todos los apartamentos de la ciudad, una medida que está incluida en la boleta electoral de las elecciones de noviembre.

La Proposición 33 derogaría la Ley Costa Hawkins de 1995 y, si los votantes dicen que sí, las ciudades y los condados podrían limitar el alquiler de cualquier vivienda, incluso para los inquilinos primerizos y las viviendas unifamiliares construidas entre la fecha de aprobación de la ley en 1995 y las elecciones de noviembre.

Peskin hizo el anuncio junto con el supervisor Dean Preston y miembros del comité de derechos de vivienda de San Francisco y la Coalición Anti-Desplazamiento de San Francisco, diciendo que la ordenanza que están presentando protegería a los inquilinos incluso más que la ley Costa Hawkins.

"Todos los edificios de apartamentos que se han construido después de 1979 hasta la actualidad no están sujetos al control de alquileres", dijo Peskin. "Mucha gente no sabe que más de 100,000 inquilinos están sujetos a una especulación arbitraria con los precios y no tienen los beneficios que tenían los inquilinos de antes de 1979".

Los promotores y los propietarios se oponen a la medida por lo que dicen es el riesgo de que pueda desalentar el desarrollo futuro en la ciudad.

Hilary Ronen , Ahsha Safai y Walton estuvieron mostraron su apoyo a la medida.

Activistas aseguraron que este proyecto de ley beneficiaría en gran medida a la comunidad latina.