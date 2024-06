Consulado de Colombia en San Francisco cambia sistema de citas para trámites

El Consulado de Colombia en San Francisco cambió su sistema de reserva de citas luego de que personas desconocidas comenzaran a vender las citas a través de Facebook e Instagram.

En estas redes sociales se pueden encontrar publicaciones en las que prometen una cita de pasaporte o cédula por un determinado precio.

“Teníamos un sistema de agendamiento digital el cual fue objeto de acaparamiento por parte de personas sin escrúpulos con el fin de vender las citas”, explicó Sonia Pereira, cónsul general de Colombia en San Francisco.

Pereira indicó que sacar cualquier cita en el consulado es gratuito, pero en estas publicaciones cobraban hasta cientos de dólares por el servicio.

“Cuando supimos que estaban cobrando $200 afectando tanto a nuestra comunidad y que ni valía ningún sistema de seguridad que pusiéramos porque todo lo burlaban, entonces decidimos terminar la agendamiento digital y establecer el sistema de citas por mensaje de texto”, afirmó Pereira.

Actualmente las citas deben pedirse todos los lunes a las 8:00 a.m., los colombianos deben enviar un mensaje de texto al número telefónico (415) 200-5908, especificando el trámite que necesitas, tu nombre y el número de identificación.

“Fue muy fácil el proceso, solo escribí un mensaje de texto, en el primer intento no fue posible pero en el segundo ya me dieron mi cita y hoy estoy aquí, todo súper rápido”, indicó Liliana Vega, colombiana.

El consulado dijo que cada lunes reciben alrededor de 1,500 mensajes, pero solo tienen 500 cupos para cada semana, por lo que Liliana, que necesitaba renovar su cédula, tiene algunos concejos

“Lo que hice fue colocar la alarma el lunes a las 7:50 a.m., y estar ahí preparada 10 minutos y en el minuto exacto ahí envié el mensaje”, enfatizó Liliana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Por su parte, Pereira añadió:

“Si al tercer lunes que has enviado el mensaje de texto no has recibido tu cita puedes venir al consulado, muestras tu celular con los mensajes originales, no se aceptan pantallazos y te atendemos en horas de atención al público”.

El consulado aseguró que este nuevo sistema es todo un éxito.

“Ha funcionado 100% y hemos logrado combatir totalmente el tema de la venta ilícita de citas”, dijo Pereira.

Sin embargo, aún se ven estas publicaciones en redes sociales buscando ver quién cae., vendiendo incluso trámites que no requieren cita.

No necesitas cita si eres mayor de 60 años, tampoco para certificados de supervivencia o permisos de salida para un menor.

Para más información visita https://sanfrancisco.consulado.gov.co/