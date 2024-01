Viajeros en San Francisco afectados por emergencia en aeronave Boeing 737 Max 9

Eduardo Barreto y su familia planeaban viajar de regreso a su natal Colombia este lunes, pero lo que no esperaban es que la aeronave que los llevaría a su escala en Houston fuera una Boeing 737 Max 9.

Este modelo de aviones no está volando desde el pasado sábado ya que la asociación federal de aviación está inspeccionando todas las aeronaves de esta clase después de que en un vuelo de la aerolínea Alaska un panel explotara en pleno vuelo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Esto ha causado que solo en San Francisco se cancelen una docena de viales como el de Barreto.

“Un poco nerviosa, pero al saber que me cancelaron el vuelo para revisar el avión me siento más segura que si no hubieran cancelado el vuelo”, dijo Coya Quispe

Ella fue otra de las afectadas, en su caso le cancelaron el vuelo el día sábado y tras dos días de espera, el lunes regresó al aeropuerto para tomar su vuelo de repuesto. Esta vez, explica, está más preparada

“Yo voy a mi correo electrónico donde me dicen mi número de vuelo y si pones en Google el número de vuelo puedo mirar los detalles sobre el avión mismo y aquí está y dice que es un Boeing 737”, dijo Quispe.

Como ella, estaban varios viajeros más de Alaska Airlines que esta vez volaron con más preocupaciones de lo habitual, entre ellos Cony Eufracio que explica tras la noticia si le preocupó que cancelaran su vuelo

“Al final nos cambiaron nada más el avión, pero salimos a tiempo, sin complicaciones, llegamos bien, pero si estábamos muy pendientes de cualquier ruido o detalle para que no fuera a pasarnos nada”, ella dijo.

Aparte de la aerolínea Alaska, United también reportó múltiples cancelaciones este lunes y los viajeros afectados explican se quedaron con pocas opciones

“Ni tenemos hotel, ni tenemos transporte porque la idea era llegar hoy porque ya mañana laboramos y pues … llenarse de paciencia y llevarla como decimos en mi país ‘con su avena’, con calma”, dijo Barreto.

La aerolínea United, que también sufrió múltiples cancelaciones en sus aviones Boeing 737 Max 9, reportó que durante las inspecciones encontraron múltiples aeronaves con tornillos y tapones de puertas flojos.

En total este lunes la aerolínea Alaska reportó 104 vuelos cancelados en todo el país y en San Francisco, entre Alaska y United fueron una docena de vuelos cancelados.