Madre hispana a la que le amputaron sus extremidades recibe inesperada sorpresa en San Francisco

En septiembre, Telemundo 48 sacó a la luz el caso de Carmen Márquez, una mujer venezolana, quien nos contactó por WhatsApp, para contarnos que se contagió de meningitis en San Francisco y perdió varias de sus extremidades.

Nuestro equipo ha seguido muy de cerca su caso y a raíz de las historias, un televidente nos contactó con la intensión de ayudar a Carmen.

Uswaldo Urdaneta madrugó el lunes para regalarle a esta madre de familia una silla de ruedas eléctrica.

“Aquí está la sillita, si quiere súbase ay mire, el cosito que esta atrás es el cargador, está bien limpiecita, pero trabaja muy bien”, describió Uswaldo.

Telemundo 48 acompaño a Uswalso al lugar donde Carmen se está quedando mientras consigue una vivienda permanente.

“Mire aquí le traemos este obsequio de mi parte y de mi familia para la niña, para usted”, le dijo Uswaldo a Carmen.

Uswaldo afirmó que luego de ver la historia de Carmen en televisión, su situación lo conmovió mucho.

Pero Carmen no sabía que tenía otra sorpresa, al hacerle entrega de la silla, entre lágrimas se mostró agradecida.

“Muchas gracias, señor Uswaldo, Jehová, Dios le bendiga, gracias”, indicó Carmen.

En cuestión de minutos, Uswaldo le enseñó a Carmen cómo usarla.

“Para mí, no sé me siento que tanta gente que está necesitando en verdad y si uno pudiera ayudar a todos como fuera esto tan bonito”, aseguró Uswaldo.

Carmen salió hace un mes del hospital y no ha sido fácil adaptarse a su nueva vida.

“Yo ni siquiera me puedo colocar los guantes para yo poder rodar mi silla, tu ves que yo las ruedo, es con esto, me caí, gracias a Jehova no me aporreé la pierna, pero me caí al piso, relató Carmen.

Sin embargo, a pesar de las dificultades esta madre aseguró que es su familia y la ayuda de la comunidad lo que le da fuerzas de seguir luchando.

“Un saludo a mi familia en Venezuela, que los amo, a mi hija, a mi padre, a mis hermanos espero que les llegue en los más profundo de sus corazones, y yo sé que ustedes han estado aquí cerquita en mi corazón”, afirmó Carmen.