Reacciones exageradas: ¿Los 49ers están ensamblados para ganar tres Super Bowls consecutivos?

Los 49ers (3-0) son uno de los tres equipos invictos de la NFL después de su victoria 30-12 sobre los New York Giants.

Es temprano, pero un aficionado cree que, entre las finanzas, el roster, los entrenadores y la directiva del equipo, los 49ers están ensamblados para ganar tres Super Bowls de forma consecutiva.

Carlos Ramírez, presentador de deportes de NBC Sports, habló sobre las reacciones exageradas de la semana.

“¿Saben qué? No es un overreaction,” dijo Ramírez. “Estoy de acuerdo con ese aficionado si la salud, que es lo más importante, está del lado de San Francisco. Los próximos tres años, Brock Purdy va a estar en un contrato muy accesible para el equipo, lo que le va a permitir pagar los jugadores como Nick Bosa, George Kittle, Trent Williams, Javon Hargrave, Deebo Samuel Paula George, Brandon Aiyuk cuando le toque, Fred Warner, etcétera, etcétera, etcétera.

Así que es opinión de que San Francisco está armado desde la oficina desde John Lynch, Kyle Shanahan, Paraag Marathe hasta el último jugador del roster para ganar no uno o dos, pero tres Super Bowl consecutivos. Me parece que es una reacción adecuada. No es un overreaction. Es lo absoluto.”

Para la versión en inglés de Matt Maiocco de NBC Sports Bay Area, visita nbcsports.com/bayarea.