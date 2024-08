Sale a la luz un video que muestra la muerte de un residente de Richmond

Una familia de Richmond está lidiando con lo que llaman la muerte injusta de su hijo a manos del Departamento de Policía de Los Ángeles el mes pasado. Ahora, nuevas pruebas en video están haciendo que ese dolor sea mucho más difícil.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) publicó imágenes que muestran a Ricardo "Ricky" Ramírez Jr acercándose a un vehículo policial encubierto después de que había seguido al automóvil en el que estaba. Al acercarse al automóvil, un oficial abrió fuego y le disparó a Ramírez, lo que resultó en su muerte.

Para Ricardo Ramírez, el padre de Ricky, el video solo empeoró el dolor.

“Más rabia, más dolor, me entiende ahora mirando ese video es una injusticia” dijo Ramírez.

Según el abogado de la familia, Christopher Dolan, Ricky no era una amenaza cuando se acercó al automóvil y los oficiales se negaron a notificar a los demás de su presencia.

“Ricky se acercó al coche con sus manos abiertas, puedes ver no hay ningun arma, pistola nada”, dijo Dolan. “Nosotros no vemos ningun violencia contra la policia que esta dentro. No hay ningun notificacion, no hay marca por coche, no blanco y negro, no luces, nada entonces Ricky y ellos no saben quien es”.

La familia ya ha dado el primer paso para demandar al departamento.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se negó a comentar sobre el caso, diciendo que la investigación estaba en curso.