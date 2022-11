Recomendaciones para no ser víctima de robo de paquetes durante la temporada navideña

La policía de Milpitas está ofreciendo algunos consejos para los compradores que no quieren lidiar con el robo de paquetes y el fraude postal en esta temporada navideña.

Autoridades dicen que las personas deben recoger el correo inmediatamente después de que se entregue. Si no está en casa, pídale a un vecino de confianza que vigile los paquetes y los recoja inmediatamente después de la entrega. Si comparte buzones en un área cerrada (es decir, complejos de apartamentos, casas adosadas, etc.), asegúrese de que todas las puertas estén cerradas con llave cuando salga para que los invitados no autorizados no tengan acceso al espacio compartido.

Considere agregar un sensor de buzón que le avise cuando se abre su buzón o instale cámaras de seguridad con detectores de movimiento que le avise cuando se entregue un paquete.

Si espera la entrega de un paquete de FedEx, considere usar FedEx Delivery Manager para redirigir su entrega a una oficina de FedEx cercana. Si espera la entrega de un paquete de UPS, considere usar UPS My Choice para proporcionar instrucciones de entrega específicas a la persona que realiza la entrega.

Considere usar un casillero de Amazon para las entregas de Amazon. Regístrese para recibir alertas de entrega a través de USPS o retenga sus paquetes en su oficina local de USPS.

Ponga en espera el correo cuando esté de vacaciones o fuera de la ciudad. Considere comprar un casillero personal para paquetes para las entregas de paquetes. Recuerde asegurar el casillero del paquete a su porche delantero.

Los ladrones pueden robar correo de su buzón para obtener solicitudes de tarjetas de crédito y otros datos confidenciales. Puede optar por no recibir ofertas de tarjetas de crédito y seguros llamando al 1-888-5OPTOUT. Y considere utilizar estados de cuenta en línea y banca en línea para limitar la cantidad de correo que recibe.

Revise su porche delantero antes de acostarse para ver si hay entregas tardías. No deje paquetes afuera durante la noche.

Considere unirse a una red de intercambio de información como Neighborhood Watch, NextDoor o Ring Neighbors Community. Sea un buen vecino. Si nota algo sospechoso en su vecindario, llame al 911.

La policía dice que siempre llame a la policía si nota alguna actividad sospechosa, como personas que caminan de un buzón a otro, personas que merodean por los buzones compartidos o correo tirado en el suelo.

Algunos enlaces web útiles para usar incluyen Better Business Bureau, en https://www.bbb.org/article/tips/14148-bbb-tip-cyber-monday; la Comisión Federal de Comercio en https://www.consumer.ftc.gov/.../ftcs-tips-happy-holiday, y el Equipo de Preparación para Emergencias Informáticas de los Estados Unidos, en https://www.us-cert.gov /ncas/consejos/ST07-001.