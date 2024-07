Vendedores ambulantes deberán sacar permisos o enfrentarán multas en Richmond

Vendedores ambulantes en Richmond ahora tendrán que obtener un permiso de la ciudad para ofrecer sus productos luego de la aprobación de una nueva legislación que entra en efecto en agosto.

“Pues la verdad sí es complicado, todo es sacar dinero, y no explican muy bien, el condado Contra Costa te da un permiso que cuesta $454 para lo que yo vendo y en ningún momento te explica que tienes que sacar otro permiso en la ciudad donde vives o donde vas a vender”.

El concejal César Zepeda explicó que el permiso del condado se refiere al cumplimiento de los códigos de salubridad para vender comida, el permiso de la ciudad de Richmond es por algo diferente.

“El de Richmond es el permiso de poder estar vendiendo en la calle o en el lugar especificado que vamos a tener”, dijo Zepeda.

La legislación también establece nuevas multas, para los que tienen permiso serán de $250 a la primera violación, $500 a la segunda y $1,000 a la tercera.

Si no tienes permiso, las multas son más bajas, $100 a la primera, $200 a la segunda y $ 500 a la tercera.

“Ahora si no tiene permiso la multa es un poquito menos, pero a la vez se le quitan sus cosas, entonces va a tener más problemas en poder tener un negocio bien con la ciudad de Richmond”, indicó Zepeda.

Aunque esta ley entra en efecto a principios de agosto está condicionada a que se haga una campaña de información a estos vendedores.

Nora Ortiz, vendedora ambulante, dijo que esto es imprescindible, pues aseguró que ya intentó sacar un permiso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Mal, porque no me dan información, no me dicen específicamente dónde voy a ir, a quién me dirijo”, aseveró Ortiz.

Como parte de las soluciones también se aprobaron $100,000 para habilitar una plaza donde se puedan reubicar, pero eso todavía está en proceso.