¿Puedes ser desalojado si tienes animales de servicio o apoyo emocional?

Muchas son las personas que necesitan de la compañía de animales de servicios porque padecen de alguna discapacidad física o emocional, y aunque hay lugares donde los propietarios de viviendas no aceptan mascotas, quienes necesiten de este soporte, tienen derecho a vivir con los animales.

Nelly Largaespada, residente de Richmond, tiene dos perritas que son su soporte emociona. Ella contactó a Telemundo 48 luego de que su arrendatario le diera plazo hasta marzo para desalojar ya que no permite mascotas.

"Para mi este es mi estado emocional y ahora me duele que la gente que renta no quiere animalitos, ¿Cómo los va dejar en la calle?. Esto es lo que a mí me motiva, mis perritos, y ahorita nosotros hemos tratado de buscar en otros lugares porque ya solo tengo medio mes para estar ahí", explicó Nelly.

Sus dos perritas le sirven de apoyo emocional luego de sufrir un accidente tras la muerte de su hijo.

"Me dieron veneno de rata, mis pies se quedaron atorados en una llanta de un tractor, desde entonces quedé deshabilitada, pasé un año en silla de ruedas", aseguró Nelly.

La mujer tiene sus papeles en regla y las licencias que constatan que sus mascotas son de servicio.

Telemundo 48 contactó a la Administradora de Propiedades del Área de la Bahía para que nos explicara si el propietario de la vivienda de Nelly en efecto la puede desalojar y no dijo los siguiente:

"No, de hecho, conforme a la ley federal de California los animales de apoyo emocionales deben ser permitidos con una adaptación razonable", indicó Claudia Luna, administradora de propiedades en la Área de la Bahía.

Si el arrendatario no accede, sus acciones serían consideradas como un acto de discriminación y el inquilino podría presentar una queja.

"Con el departamento de Fair Employment Housing, pueden hacer una queja de discriminación porque es discriminación y es ilegal que el dueño no acepte que este sea un animal de soporte", indicó Dianne Prado, directora ejecutiva de Inquilinos con Mascotas y la organización HEART.

Para que un animal sea considerado como apoyo emocional la persona va a necesitar documentación médica y una carta de soporte emocional de su doctor demostrando que lo necesita.

En el contrato el arrendatario no puede aumentar la renta o pedir deposito por el animal.

"Pero si su animal o mascota de apoyo emocional es de una raza o un perro más grande de 25 libras lo que hacemos es una adaptación razonable, llenamos una forma y nosotros podemos ver si podemos acomodarla", aseguró Luna.

Telemundo 48 contactó al arrendatario de Nelly pero no quiso ofrecer declaraciones al respecto.

Por su parte, Nelly solo espera conseguir un lugar donde acepten a sus dos perritas.

"Un lugar donde me acepten con ellas, no me quiero deshacer de ellas, por qué yo siento que yo me deshago de ellas y yo me caigo. Ellos son mi medicina, ellas son la razón de mi vida", aseveró Nelly.