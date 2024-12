Richmond inspeccionaría viviendas de alquiler para proteger a inquilinos

Inquilinos temen algunas veces quejarse de problemas con las viviendas que rentan, pues temen sufrir represalias por eso la ciudad de Richmond busca hacer inspecciones rutinarias, independientemente de que haya una queja o no.

El sistema de inspecciones de la ciudad actualmente está basado en las quejas de los inquilinos, pero esto estaría por cambiar.

“Inspecciones, rutinas, que lo hacen cada 3 años a cada unidad y hemos visto en otras ciudades que eso funciona muy bien para mejorar todas las unidades en la ciudad”, explicó Leah Simon Weisberg, directora de Movement Legal.

Explicaron que así el inquilino ya no estaría en medio del proceso de queja.

“Mucha gente está con el miedo, ay no, si lo hago me va a correr”, aseguró una inquilina que no fue identificada.

Para grandes edificios con más de 5 unidades el actual sistema solo exige que un 10% de las unidades sean inspeccionadas.

“Si hay 100 apartamentos solo inspeccionan 10, y lo que hemos visto es que el dueño sí sabe si va a inspeccionar 10, voy a arreglar 10 y no hace nada con las otras unidades”, indicó Weisberg.

Con el cambio propuesto todas las unidades serían revisadas cada 3 años, y los que no hagan las reparaciones debidas, estarían sujetos a inspecciones más frecuentes, según la ordenanza que será votada este martes por el Concejo de la ciudad.

Ahora las organizaciones comunitarias confían en que hay suficiente apoyo político para aprobar esta legislación, incluso creen que podría ser por unanimidad.

“Que exijan a los dueños que les muestren primero y después, porque ellos no más vienen a ver y después ya no vienen a ver si ellas arreglan, para mirar si el propietario lo hizo”, afirmó un residente que no fue identificado.