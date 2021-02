Funcionarios del Departamento de Salud del condado Santa Clara anunciaron el jueves que empezarán a ofrecer vacunas contra el COVID-19 a residentes de 65 años o más independientemente de su proveedor de salud o seguro médico

A través del sistema “No wrong door” o “Ninguna puerta equivocada” el condado busca garantizar que los residentes más vulnerables a enfermedades graves debido al COVID-19 puedan tener acceso a la vacuna de una forma más rápida y sin problemas.

"El complejo sistema de distribución y asignación de vacunas del estado, combinado con la escasez de suministro de vacunas, ha llevado a un despliegue desigual de vacunas en todo el condado, según el lugar donde las personas reciben atención médica", dijo el Dr. Jeff Smith, ejecutivo del condado Santa Clara. "El enfoque de 'ninguna puerta equivocada' que estamos implementando está diseñado para poner las vacunas disponibles de la manera más rápida y equitativa posible para salvar vidas".

Actualmente, el 80% de las muertes registradas por COVID-19 en el condado están relacionadas con personas de 65 años o más.

“Dado el suministro limitado de vacunas y las continuas altas tasas de COVID-19, debemos priorizar la vacunación de las personas con mayor riesgo de muerte o enfermedad grave”, dijo la Dra. Sara Cody, Oficial de Salud y Directora de Salud Pública del Condado de Santa Clara. "Estamos ansiosos por vacunar a un segmento mucho más amplio de la población y estamos listos para hacerlo tan pronto como lo permitan los suministros de vacunas".

El condado está ampliando la capacidad en sitios de vacunación nuevos y existentes, incluso en Gilroy y East San José. Las propias clínicas del condado, así como sus asociaciones con las clínicas comunitarias, garantizan que los residentes puedan acceder a las vacunas en entornos comunitarios.

A través de sccfreevax.org los residentes podrán hallar información sobre la vacuna y enlaces para programar citas para ser inmunizados.

Autoridades explicaron que aquellas personas que no cuenten con servicio de internet o necesite ayuda para programar las citas pueden llamas al Sistema de Salud del condado al 408-970-2000 de lunes a viernes de 7:00 a.m., a 9:00 p.m. y sábados y domingo de 8:00 a.m., a 4:30 p.m.

Las personas podrán recibir asistencia en español, inglés, vietnamita, entre otros.