Residentes se quejan por olor fétido proveniente de planta de agua residual en Richmond

Residentes se han quejado debido al olor a “huevo podrido” que sale desde una planta de tratamiento de agua residual que se encuentra cerca de un vecindario residencial Point Richmond ubicado en Richmond.

El Concilio de la ciudad llevó a cabo el martes una reunión donde los afectados les pidieron que se tomen acciones para resolver la problemática.

Alfredo Ángulo, organizador de comunidades por un medio ambiente mejor, asistió a la junta especial en representación de la comunidad latina.

“Huele como a huevo podrido que desde sus casas no se puede escapar, esta planta está a una milla de varias escuelas y esos niños no tienen a donde ir, y por culpa de la compañía Veolia están expuestos a daños que ellos no tienen control”, indicó Ángulo.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía informó el pasado cinco de diciembre que el olor provenía de la instalación de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y que posiblemente ocurrió debido a una construcción en la planta.

Inmediatamente emitieron alertas que indicaban altos niveles de sulfuro de hidrógeno, cinco veces más de lo normal.

“Las toxinas que están saliendo de estas plantas pueden ser la causa de varios efectos de salud como ojos llorosos, tos”, aseguró Ángulo.

Representantes de la planta Veolia estuvieron presentes en la reunión y por más de tres horas, el Concilio les pidió respuestas y recomendaciones de cómo abordar esta situación

Veolia explicó que como lo habían dicho ya en comunicado, durante una construcción para rehabilitar partes de la planta de tratamiento de aguas residuales un ventilador obsoleto disperso el aire de escape del área de procesamiento de aguas residuales.

Pero residentes aseguran esta situación no es una novedad ya que ha sido un problema que han enfrentado por más de 20 años.

Esta planta actualmente tiene cuatro reportes de violaciones y en lo que va de año se han realizado 150 llamadas relacionadas a quejas por el mal olor.

Es por eso que el Concilio decidió buscar otros terrenos para este tipo de plantas

Veolia tiene hasta el 8 de enero para resolver el problema del olor y el próximo 23 de enero habrá otra reunión para abordar los siguientes pasos.