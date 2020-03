Prohíben eventos con más de 250 personas en el Condado de San Mateo

Oficiales de salud del Condado de San Mateo emitieron el jueves una orden legal para prohibir los eventos que cuenten con más de 250 personas en un esfuerzo por frenar la propagación del brote de coronavirus.

La medida estará vigente hasta el 3 de abril a menos que se rescinda, se reemplace o se modifique.

“El condado está siguiendo la guía del gobernador Gavin Newsom y está en línea con nuestros condados vecinos. Limitar las reuniones de masas es fundamental para frenar la propagación de la enfermedad y protección de los miembros más vulnerables de nuestro comunidad", aseguró Scott Morrow, oficial de salud del Condado de San Mateo,

Morrow recomendó cancelar todos los eventos y reuniones que no sean necesarios y permanecer al menos a seis pies de distancia de las personas.

Hasta el momento el condado ha confirmado un total de 20 casos de coronavirus

Newsom dijo el jueves todas las reuniones no esenciales deben limitarse a no más de 250 personas y las personas con mayor riesgo de contraer el virus deben reunirse en grupos de no más de 10 mientras siguen las pautas de distanciamiento social.