Policía: hombre ingresa a gimnasio e intenta violar a una mujer en Fremont

Un hombre fue arrestado el lunes luego de atacar a una mujer dentro de un gimnasio 24 Hour Fitness en Fremont.

Jonathan Anderson, de 33 años, ingresó al gimnasio y caminó hacia la mujer que se encontraba tomando una clase de Zumba.

Anderson tiró a la víctima al suelo, bajo sus pantalones e intentó agredirla sexualmente, de acuerdo a la policía.

Autoridades indicaron que otra persona que se encontraba en la clase saltó sobre Anderson mientras intentaba huir. Empleados del lugar lograron retenerlo hasta que la policía llegó al lugar.



"Escuché que alguien fue agredido sexualmente aquí y es como, wow, es tan terrible", dijo Shaun Perry, residente de Union City.

El gerente del gimnasio no habló sobre el incidente, pero los miembros del gimnasio escucharon sobre el ataque de otros miembros. Una mujer dijo que le hubiese gustado saber algo de la gerencia.

"Realmente no tengo miedo de volver porque tengo que hacer ejercicio, bueno, no tengo que hacerlo, pero me gusta venir aquí", dijo Stephanie Chen, residente de Fremont. "Pero al mismo tiempo, siento que deberían publicar un aviso".

La policía obtuvo video del ataque y están intentando determinar si podría haber otras víctimas.

Se tiene previsto que Anderson se presente ante un juez el jueves por cargos por agresión sexual y violación de libertad condicional.

Si tienes información sobre el caso comunícate con las autoridades.