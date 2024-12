Identifican a 3 jóvenes que murieron luego de que auto se incendiara tras choque en Piedmont

La ciudad de Piedmont ha publicado declaraciones e identificado a tres jóvenes víctimas de un accidente mortal que ocurrió la madrugada del miércoles, devastando a la comunidad un día antes del Día de Acción de Gracias.

La ciudad dijo en un comunicado de prensa el sábado que las familias de Soren Dixon, Jack Nelson y Krysta Tsukahara solicitaban privacidad y no harían declaraciones públicas más allá de las compartidas por la ciudad.

Los tres graduados de Piedmont High School murieron cuando el Tesla Cybertruck se subió a la acera y quedó encajado entre una pared y un árbol en Hampton Road entre Sea View y King Avenues el miércoles aproximadamente a las 3:00 a.m. El auto se incendió después del choque. Una persona fue sacada de los restos por un transeúnte y llevada a un hospital.

Los otros tres murieron en el lugar.

La familia de Dixon publicó un comunicado que decía:

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado hijo, hermano y amigo Soren Dixon. Soren tenía un entusiasmo ilimitado por la vida y era conocido por su sonrisa contagiosa, su amor por la familia y los amigos, su pasión por los deportes y su profundo afecto por todos los animales, especialmente su perro, Ruby. Soren iluminaba una habitación, hacía amigos fácilmente, sonreía y reía a menudo, y tenía una habilidad única para hacer que todos se sintieran bienvenidos y valorados.

Su alma amable y gentil conmovía a todos los que lo rodeaban; tenía un amplio círculo de amigos y una relación cercana con sus hermanos Colin y Aidan. Aceptaba los desafíos fácilmente, ya sea en el ámbito académico o en el campo deportivo; era un estudiante ambicioso, dedicado y un jugador de equipo en los deportes y en la vida. Siempre estará en nuestros corazones y en los corazones de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo",

La familia de Nelson dijo en un comunicado compartido por la ciudad:

"Nuestra familia lamenta la pérdida de nuestro hermoso hijo y hermano, Jack Nelson. Jack siempre estuvo lleno de vida y dejó un impacto duradero en las personas a través de su amabilidad y alegría. Era un atleta excepcional y amaba estar al aire libre, y a menudo pasaba su tiempo libre en aventuras, desde el océano hasta las montañas.

Más que nada, Jack se preocupaba profundamente por otras personas, era un amigo cariñoso y ferozmente leal, y tenía una fe fuerte que compartía con orgullo a través de la cruz que llevaba todos los días. Jack siempre será parte de nuestra familia. Si bien su tiempo fue demasiado corto, nos reconforta saber que su recuerdo seguirá vivo para todos los que lo conocieron", dijo la familia.

La familia de Tsukahara dijo en un comunicado:

"Estamos destrozados por la pérdida de Krysta. Krysta Tsukahara se graduó de la clase 2023 de la escuela secundaria Piedmont y era estudiante de segundo año en el Savannah College of Art and Design (SCAD). Era conocida por su corazón amable y sensible, su amor por su familia y amigos y por su increíble ojo para el estilo y el diseño. Krysta era querida por su familia y muchos amigos y era, y es, querida profundamente y la extrañaremos por siempre".

Todos dijeron que estaban agradecidos por el apoyo de la comunidad, pero no harían más declaraciones y solicitaron privacidad.

La alcaldesa de Piedmont, Jen Cavenaugh, dijo que era importante que la comunidad mostrara su respeto a los tres graduados de la escuela secundaria Piedmont en el Turkey Trot anual que se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias y en una vigilia el viernes por la noche. Pero se hizo eco del pedido de privacidad de las familias.

"Me conmueve la forma en que nuestra pequeña comunidad se ha unido para ofrecer consuelo a estas familias, y entre sí, durante un momento de pérdida inimaginable", dijo Cavenaugh en un comunicado.

"La efusión de apoyo que se mostró en el Turkey Trot del jueves y la vigilia vespertina del viernes fue tremenda. Ahora, debemos respetar los deseos de las familias de las víctimas de llorar en privado", dijo la alcaldesa.

El jefe de policía de Piedmont, Jeremy Bowers, dijo el miércoles que el accidente y el incendio resultante estaban bajo investigación.

El capitán de policía Chris Monahan dijo el viernes que no había nueva información sobre el vehículo o las circunstancias del accidente.

Los cuatro que estaban en el Cybertruck posiblemente regresaban de una función en ese momento y la persona que sacó a la víctima sobreviviente de los escombros posiblemente venía del mismo evento. Doblaron la esquina y encontraron el camión estrellado contra la pared.

La persona que fue sacada del vehículo por otro conductor permaneció hospitalizada en condición estable el sábado, según la ciudad.

El único sobreviviente fue identificado como Jordan Miller, de 20 años. Su padre le dijo a NBC Bay Area que es estudiante de negocios en la Universidad de Wisconsin, en Madison.

Los cuatro se graduaron de la escuela secundaria Piedmont el año pasado.