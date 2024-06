Clínica de la Orden de Malta ofrece consultas gratis a pacientes sin seguro médico en Oakland

La Clínica de la Orden de Malta, dedicada a atender pacientes que no tienen seguro médico, reabrió sus puertas el miércoles en Oakland.

“Vimos 5,000 pacientes el año pasado, ahora con la expansión queremos ver 10,000, estamos con las puertas abiertas”, indicó Graciela Cors, vocera de la clínica.

De tres consultorios ahora tendrán 6, y lo mejor de todo es que la atención es gratis, sin importar su estatus migratorio, ni la ciudad donde vive.

“Somos una clínica completamente gratuita, aquí ningún paciente paga nada, no solo servicios médicos, pero también análisis clínicos, radiografías o imagen, todo lo cubrimos”, explicó Cors.

La Orden de Malta es una asociación laica de la iglesia católica, y la clínica funciona en el campus de la Catedral de Cristo de la luz en el centro de la ciudad.

La clínica cuenta con un gran equipo de voluntarios que incluye a médicos.

“Tenemos más de 50 profesionales de la salud, que vienen una o dos veces por semana a ofrecer sus servicios, sin ellos sería imposible lograrlo”, aseguró Timothy McInerney, presidente de la Junta Directiva Clínica de la Orden de Malta.

Autoridades explicaron que el único requisito para obtener atención médica en la clínica es no tener seguro médico y ser mayor de edad.

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a.m., a 6:00 p.m., y algunos sábados de 9:00 a.m., a 10:30 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Para programar una cita puedes llamar al (510) 587-3000 o haz clic aquí.

Se estima que son más de 50,000 citas gratuitas las que han brindado desde el 2008.