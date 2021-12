Piden medidas drásticas contra negocios que no cumplan con orden de salud en el condado Contra Costa

La supervisora ​​del condado Contra Costa, Karen Mitchoff, le dijo el martes a la directora de servicios de salud del condado, Anna Roth, que quiere un informe detallado sobre lo que está haciendo el departamento de Roth sobre 13 empresas que aún se niegan a cumplir con los mandatos que exigen que clientes muestren sus comprobantes de vacunación contra el COVID-19 para poder permanecer en el interior de los establecimientos.

Durante el informe regular de Roth a la Junta de Supervisores el martes, dijo que su departamento recibió 99 quejas sobre 80 empresas que supuestamente no cumplieron en noviembre. Dijo que 13 todavía están siendo investigadas.

El departamento de salud investiga las quejas, educa al propietario de la empresa, emite multas y, si aún no hay cumplimiento, puede cerrar una empresa. Hasta ahora, eso solo sucedió una vez, en octubre en un restaurante In-N-Out Burger en Pleasant Hill. El restaurante decidió mantener cerrado su comedor y desde entonces solo ha ofrecido servicio de autoservicio.

"Hemos terminado", dijo Mitchoff. "En este punto, es el momento. Hay empresas que están cumpliendo, y tenemos una nueva variante que está saliendo, y qué evitará que otra empresa que ha cumplido diga 'Oye, no se está haciendo nada'".

El supervisor del Distrito 1, John Gioia, estuvo de acuerdo y dijo que no es justo para los restaurantes que cumplen.

"Si ven que los establecimientos que no están cumpliendo no están enfrentando algún tipo de consecuencia, entonces plantean el problema y dicen 'Oye, estoy trabajando muy duro. Yo apoyo esto. ¿Por qué no son esos restaurantes o esas instalaciones que ¿No están cumpliendo recibiendo consecuencias? '”, dijo Gioia.

Mitchoff dijo que algunas pequeñas empresas se han quejado de recibir amenazas de ataque al seguir los mandatos.

"No, no (van a ser atacados)", dijo Mitchoff, calificando las amenazas de "retórica" ​​y diciendo que los miembros de la junta también han recibido amenazas de muerte.

"La semana que viene, queremos un informe de lo que está sucediendo, dónde se encuentran estas empresas en ese cronograma y qué se está haciendo", dijo Mitchoff. "El público lo exige".

Roth dijo que el departamento no ha cambiado su proceso de lidiar con el incumplimiento, a pesar de que Mitchoff dijo que escuchó que las personas en el departamento de salud no están haciendo cumplir esa política.

"Mensaje escuchado", dijo Roth. "Estaremos haciendo un seguimiento de los casos".

La variante Ómicron aún no ha llegado oficialmente al condado Contra Costa, aunque está en el Área de la Bahía. La variante Delta representa alrededor del 97% de los casos en Contra Costa, que ascendieron a 1.284 el martes.

La tasa de positividad del condado ha aumentado, del 1,9% el 23 de noviembre al 2,8%. "Es un ligero aumento, pero es importante estar atento a eso", dijo Roth.

Las hospitalizaciones han disminuido, de 33 hace dos semanas a 27. La tasa de muerte del condado sigue siendo de una persona por día: 31 muertes desde el 7 de noviembre, dijo Roth.

El condado alcanzó los 2 millones de dosis de vacunas administradas el viernes pasado. La tasa del condado de residentes completamente vacunados es del 75,6%. Uno de los requisitos para eliminar el requisito de enmascaramiento en interiores es que el 80% de las personas elegibles estén completamente vacunadas en el condado.