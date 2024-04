East Palo Alto: hijas de madre hispana asesinada a golpes con un bate exigen justicia

Las hijas de una madre hispana asesinada presuntamente a golpes por su supuesta pareja aseguran que no descansarán hasta que el culpable sea condenado.

Marielos Martínez tenía 48 años cuando perdió la vida en su residencia el 2 de julio de 2021 en East Palo Alto.

Samatha Munguia, hija de Marielos, recordó la llamada que le hizo un conocido para avisarle sobre la terrible tragedia.

“Me dijo ´tu mamá está muerta´ y le dije ´¿cómo es eso?´, me dijo ‘ I´m so sorry Samy´”, relató Samantha entre el llanto.

La policía dijo que su madre fue golpeada con un bate lo que le causó la muerte.

El sospechoso de su muerte fue identificado como Jasón Dixon, de 42 años, quien fue acusado de homicidio.

Stephen Wagstaffe, fiscal del condado San Mateo, indicó que Marielos y Dixon vivían juntos, pero que no tenían una relación amorosa. Tenían peleas lo que terminó desafortunadamente en la muerte de la víctima.

Sin embargo, las hijas de Marielos aseguraron que eran pareja por varios años y temían que su madre fuera víctima de violencia doméstica.

“No solo que le pegó de vez en cuando, la mató y eso pasó la cosa más horrible que le puede pasar a una mujer le pasó a mi mamá, y yo siempre pensé que algo horrible iba a pasar”, afirmó Azalia Martínez, hija de Marielos.

Sus hijas creen que Dixon mató a su mamá porque en mayo de 2021, tres meses antes de su muerte, reportó que tenía información de un homicidio que supuestamente Dixon había cometido.

“La policía me llamó y me dijo ´si su mamá tiene información de un homicidio´ y yo le dije ´bueno ¿qué van hacer?´ y nada pasó”, indicó Azalia.

Telemundo 48 contactó a la Oficina del Alguacil de San Mateo donde la víctima reportó el caso y nos dijeron que el martes estarán disponibles para hablar.

La fiscalía dijo que Dixon es un veterano y recibió una baja deshonrosa, algo que preocupa a las hijas de la víctima ya que temen que el sospechoso alegue trastornos mentales lo que podría afectar su sentencia.

“La defensa ha mencionado que su cliente tiene trastornos psiquiátricos y podrían presentar estos argumentos durante el juicio pero no ha sido formal”, indicó Wagstaffe.

El juicio de Dixon está programado para el próximo 10 de mayo, y si es hallado culpable de homicidio podría permanecer en la cárcel durante el resto de su vida.

Las hijas de Marielos quieren darles un mensaje a las mujeres.

“No hay excusa, esto es como algo de la cultura que dejan que esto pase cada día, no es normal, esto es horrible, no es humano”, aseveró Azalia.

Si eres víctima de violencia doméstica o conoces a alguien que esté pasando por esa situación puedes llamar al (800) 799-7233 te atenderán en español y están disponibles las 24 horas de día de lunes a domingo.