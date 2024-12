Hispano de California no pierde la esperanza de conseguir un corazón para seguir viviendo

MADERA, California - La familia Obregón, de Madera, California, atraviesa días difíciles. Y es que el padre de familia terminó en el hospital la semana de Acción de Gracias.

Pedro Obregón, de 47 años, necesita de forma urgente un corazón y un riñón para seguir viviendo, según dijo su esposa, Jennifer, a TELEMUNDO.

"Él ha estado pasando por esto por mucho tiempo y está listo para... poder hacer las cosas de antes, cuando no estaba enfermo todo el tiempo", explicó la mujer.

Pedro ha estado luchando contra una insuficiencia cardíaca congestiva desde hace más de 14 años, y recientemente presentó complicaciones, por lo que fue llevado al hospital de la Universidad de California en San Francisco la semana del Día de Acción de Gracias.

Este padre de tres hijos se encuentra en el segundo lugar de la lista de trasplantes, lo que representa prioridad para el sistema de salud. Espera poder recibir pronto un nuevo corazón.

Jennifer ha tenido que hacerse cargo del hogar y reconoce que es difícil. "Ha sido duro, lo he estado manejando. Yo trabajo 'full time' (a tiempo completo) como médico asistente en Merced y todos los días a las 4:00 a.m. me levanto", indicó.

Agregó que intenta crear conciencia sobre la condición de su esposo.

Sus tres hijos han estado pendientes de la situación de Pedro, mientras él espera en el hospital del Área de la Bahía con la mejor actitud.

La familia se encuentra recaudando fondos para ayudar con los gastos en San Francisco. Mientras tanto, esperará el llamado que le devolverá a Pedro la esperanza de seguir viviendo.