Surfista herido tras presuntamente ser atacado por un tiburón en Pacífica

Un surfista sufrió una lesión en la pierna en un posible ataque de tiburón frente a la costa de California, al sur de San Francisco, dijeron las autoridades.

Los servicios de emergencia fueron llamados el viernes por la tarde luego de informes de que alguien había sido mordido por un tiburón, dijo el Departamento de Policía de Pacífica.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Encontraron a un hombre, de 52 años, que dijo que había estado surfeando en Linda Mar Beach "cuando algo le mordió la parte inferior de la pierna y le causó lesiones", dijo un comunicado de la policía el sábado.

"El surfista pudo salir del agua y pedir asistencia médica", dice el comunicado. "La víctima no pudo ver lo que le mordió la pierna y no pudo confirmar si era un tiburón".

El hombre, que no fue identificado, fue hospitalizado con heridas que no ponen en peligro su vida, dijo la policía. Su condición de salud no se conoció el domingo.

El incidente ocurrió aproximadamente dos semanas después de que se reportara la desaparición de un nadador cerca de la costa nacional de Point Reyes, al noroeste de la Bahía de San Francisco, luego de que testigos informaran haber visto un tiburón en el agua. El hombre aún no ha sido encontrado, informó SF Gate el domingo.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que no podía confirmar si la desaparición del nadador estaba relacionada con un ataque de tiburón.