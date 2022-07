Organización Amigos de Guadalupe compra la casa de César Chávez al este de San José

Un grupo comunitario sin fines de lucro está celebrando la compra de la casa familiar del difunto líder de los derechos civiles César Chávez en el vecindario de Mayfair en el este de San José.

Después de ver la casa de la familia Chávez listada para la venta en mayo de 2022, la organización Amigos de Guadalupe Center for Justice and Empowerment recaudó fondos para comprarla. La esperanza es que la propiedad se convierta en un espacio centrado en la comunidad con un centro de aprendizaje, donde los residentes puedan aprender más sobre la misión de Chávez de resistencia no violenta y organización comunitaria.

La familia Chávez también ofreció documentos y artefactos históricos para exhibirlos en el centro.

Con sede en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el este de San José, Amigos de Guadalupe ha brindado servicios de vivienda, inmigración y familiares a los residentes del vecindario de Mayfair durante los últimos 10 años.

Los líderes de la organización consideran que el hogar es una pieza esencial para contar la historia de los derechos civiles de los mexicoamericanos. La casa también es un hito de la ciudad y se considera potencialmente elegible para el registro nacional de lugares históricos del Servicio de Parques Nacionales, según el Centro Amigos de Guadalupe.

La organización sin fines de lucro agradece a la Ciudad de San José, la Fundación Heising-Simons, la Fundación de la Familia Leo M. Shortino, la Fundación Comunitaria de Silicon Valley y John Matthew y Andie Sobrato por su apoyo financiero.