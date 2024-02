Votan por ordenanza que ofrecería más protecciones a inquilinos en Concord

Organizaciones que abogan por los inquilinos y residentes de Concord se reunieron el martes afuera de la alcaldía municipal para pedirle una vez más a los concejales que voten a favor de una ordenanza que les daría mayores protecciones.

“Que tomen ya la decisión, ya tiempo suficiente lo tuvieron”, dijo María López, inquilina en Concord.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El Concilio de la ciudad tiene previsto votar por esta medida que haría que los aumentos de alquiler no sean mayores al 3%.

Actualmente, en Concord se permiten incrementos de hasta el 10% según la ley estatal. La ordenanza aplicaría solo para los complejos de apartamentos y no para los propietarios de casas.

María López ha vivido 18 años en esta ciudad y apoya la medida.

“Ya no es suficiente tener un trabajo y hay que tener 2 trabajos de menos para poder solventar la renta”, indicó López.

De igual manera Guadalupe Placencia quien vive en unos apartamentos catalogados de bajos ingresos, y está pidiendo que estas unidades se incluyan en la regulación local.

“Eso es lo que me preocupa el bienestar de mis hijos. Si siguen aumentando la renta, a dónde nos van a llevar”, expresó Placencia.

Dueños de propiedades como Sonia Ledo se oponen a la medida, dice que se ha visto obligada a vender su propiedad de alquiler en Concord.

“3% no es suficiente para un dueño continue haciendo mantenimiento. Lo que va a pasar es que ya no va a haber dinero, y las casas ya no se van a mantener como antes”, indicó Ledo.

Asegura que apoya la ley estatal de control de renta, pero no más restricciones.

“Va a reducir la cantidad de casas que está disponible para alguien. Developers ya no quieren venir a Concord porque le afecta”, afirmó.

Activistas dicen que sin estas protecciones más inquilinos quedarán en el limbo.

“Decían que eran solo 3 inquilinos desalojados pero con el sheriff pudimos confirmar que han sido 40 desalojos en 6 meses”, explicó Vanessa Chena, vocera de la organización Monument Impact .

La ordenanza también incluye el amparo de causa justa, la cual aplicaría para todas las unidades de vivienda.

“Les van a dar relocation que son 3 meses de renta más aparte $3,000”, indicó Betty Gabaldón, vocera de la organización Ebase.

Si la ordenanza se aprueba también eliminaría cualquier aumento de renta que haya ocurrido después de enero del año pasado, no le regresarían el dinero sino que le fijarían la cuota anterior.