Padres rechazan la presencia de oficiales de policía en escuelas de San José

Padres de familia expresaron su descontento ante la contratación de oficiales de policía que serán asignados a las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de San José.

Durante una reunión con miembros de la junta escolar del distrito, los afectaron aseguraron que el dinero que se utilizará para pagarle a los agentes debería ser invertido en servicios para los estudiantes.

“Estos ganarían alrededor de 70 dólares la hora. Dinero que se puede emplear en otros recursos más importantes para la educación de los niños, en la salud emocional y mental. Es una muestra de que no hay interés en los estudiantes, siendo los afroamericanos y latinos los más vulnerables”, afirmó Crystal Calhoun, abuela de familia.

El Departamento de Policía de San José dijo que la decisión de colocar oficiales en los planteles es del distrito escolar.

Por su parte, miembros de la meda directiva le dijeron a Telemundo 48 que los agentes serán contratados para el año escolar 2022-2023.

“A ellos no les importan los niños. A ellos les importa el poder del dinero porque ellos no están preocupados, no quieren hacer lo bueno para los niños nunca. Todo el tiempo es para proteger las gentes más ricas y hacerle más daño a los que no tienen el dinero”, dijo Lorena Valdez, madre de familia.

Eduardo Valladares, es profesor de una escuela secundaria y afirma que los estudiantes no son “delincuentes”, para que la policía tenga que lidiar con ellos.

“Estoy sentido que la policía no es la solución a los problemas que tenemos en nuestras escuelas. Lo que necesitamos más son consejeros y gente que pueda ayudar con los estudiantes”, aseguró Valladares.

Se espera que un total de 32 oficiales sean contratados lo que representa un gasto de $800,000.