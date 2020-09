Oficiales de salud hacen un llamado a evitar aglomeraciones durante fin de semana feriado en la Bahía

Oficiales de Salud Pública de los condados Contra Costa, Alameda, Marín, Santa Clara y de la ciudad de Berkeley hicieron un llamado el jueves a los residentes de la Bahía para que no se congreguen en reuniones sociales durante el fin de semana feriado con el objetivo de así evitar un aumento en los contagios por coronavirus.

Autoridades aseguraron que durante los feriados del Día de los Caídos y del Día de la Independencia el rastreo de contactos demostró que muchas personas probablemente se enfermaron con COVID-19 después de asistir a una fiesta o picnic con amigos y familiares. También hubo personas que no sabían que tenían COVID-19 y que asistieron a reuniones porque no tenían ningún síntoma, pero que luego dieron positivo e infectaron a otras personas en la reunión.

“Todos debemos hacer nuestra parte para evitar enfermarnos o infectar a otros”, dijo la Dra. Sara Cody, Oficial de Salud y directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. “Este fin de semana del Día del Trabajo, cambie un poco las cosas para protegerse y proteger a su familia. Por ejemplo, quédese afuera si se reúne con personas con las que no vive: adentro es más riesgoso. Estamos en una situación sin precedentes ahora y no podemos comportarnos como si todo fuera como de costumbre ", aseguró.

Por esta razón, oficiales de salud han ofrecido una serie de recomendaciones para evitar la propagación del peligroso virus.

• Solo convive con miembros de tu hogar: explora un nuevo sendero, haz un picnic en un hermoso parque, disfruta de la playa temprano en el día.

• El exterior es mucho más seguro que el interior: el riesgo de transmitir COVID-19 es mayor cuando te encuentras dentro de un lugar, especialmente en espacios reducidos donde las personas pueden no usar cubiertas para la cara o mantener la distancia entre los demás. En las reuniones sociales, evita estar dentro de lugares cerrados tanto como sea posible, lo que incluye evitar estar en la cocina con otras personas para preparar o conseguir alimentos o bebidas. El anfitrión debe ser el único en la cocina; tener invitados en la cocina aumenta el riesgo de propagar el virus. Entonces, si vas a socializar, hazlo al aire libre. No obstante, incluso si estás al aire libre, debes permanecer a dos metros de distancia y cubrirte la cara si estás cerca de personas con las que no vives.

• Usa una cubierta de tela para la cara cuando estés fuera de casa, en público y alrededor de otras personas.

• Si te siente enfermo o estuviste expuesto a alguien con COVID-19, quédate en casa: puedes pensar que toser o resoplar son solo alergias, pero no vale la pena correr el riesgo de infectar a amigos y seres queridos.

• Comunícate de antemano: si eliges reunirte con personas fuera de tu hogar (por ejemplo, miembros de tu burbuja social), discute y acuerda qué medidas de protección tendrán, como planes para mantener el distanciamiento físico, usar máscaras como sea posible, y acordar responsabilizarse mutuamente por el bien de la seguridad del grupo. Sobre todo, conviene en que los invitados no deben venir si se sienten mal de alguna manera.

• Evita las multitudes: Se flexible con tus planes y muévete a un lugar diferente si no puede mantenerte fácilmente al menos a 6 pies (o más de tres pasos) de los demás.

• Abandona la fiesta o reunión si alguien parece estar enfermo: no asumas que alguien que tose o resopla tiene alergia y no COVID-19. Explica cortésmente al anfitrión que te preocupa infectarte y que debes irte. Sin embargo, recuerda que las personas sin síntomas aún pueden tener COVID-19 e infectar a otros, por lo que es mejor usar una máscara, mantener la distancia física y permanecer afuera tanto como sea posible.

• Ten mucho cuidado en los días previos a reunirse con otras personas: si sabes que vas a reunirte con personas ajenas a tu hogar, quédate en casa tanto como sea posible y limita las actividades públicas en los días anteriores para reducir la posibilidad de enfermos e infectando a otros en la reunión.

Para más información visita https://www.sccgov.org/cv19.