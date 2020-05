Oficiales de salud en seis condados del Área de la Bahía y la ciudad de Berkeley advirtieron a los residentes el jueves que las pautas regionales encierro preventivo por el coronavirus permanecerán vigentes hasta al menos el 31 de mayo a pesar de los cambios anunciados por el gobernador Gavin Newsom en la orden del estado.

Si bien las pautas de salud estatales permitirán que más restaurantes y tiendas minoristas operen brindado servicios como recoger la comida en el lugar y entrega a domicilio, funcionarios de salud de los condados de Berkeley y Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, Santa Clara y San Mateo continuarán prohibiendo los negocios al aire libre y prohibirán recoger productor ne las puertas de los establecmientos .

"Necesitamos continuar trabajando juntos para que esos sacrificios no se desperdicien", dijeron las siete jurisdicciones en un comunicado conjunto. "Es crítico mantener nuestras ganancias".

Durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde, Newsom y el Secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, el Dr. Mark Ghaly, dijo que el estado aflojará ligeramente sus pautas de salud y seguridad a partir del viernes, permitiendo instalaciones de fabricación, algunas tiendas minoristas y otras empresas de "bajo riesgo" y industrias para reanudar el funcionamiento, siempre que impongan pautas estatales de salud como el distanciamiento físico.

La orden revisada del Área de la Bahía que entró en vigencia el lunes solo permite que las empresas que operan principalmente en el exterior reanuden sus operaciones. Como resultado, los proyectos de construcción y las transacciones inmobiliarias podrían completarse y los viveros minoristas, los paisajistas y los jardineros podrían reabrir sus negocios.

"Sabemos que COVID-19 ha impactado a diferentes comunidades y diferentes condados en todo el estado de maneras muy diferentes", dijo Ghaly. "Ha habido algunos condados con pocos casos y sin muertes durante muchos, muchos días y eso ha contribuido a la excelente información que hemos visto en todo el estado".

Además de las modificaciones anunciadas el jueves, Newsom y Ghaly dijeron que los funcionarios estatales están discutiendo cómo permitir de manera segura la la reapertura de restaurantes y la operación de centros comerciales, oficinas y museos al aire libre.

Los funcionarios estatales han monitoreado seis factores para decidir cuándo comenzar a reabrir la economía del estado, incluida la cantidad de pruebas de coronavirus realizadas cada día, la tensión en el sistema hospitalario del estado y la capacidad del estado de vacilar entre pautas estrictas y más flexibles de refugio en el lugar .

Newsom dijo que se han realizado más de 843,000 pruebas de coronavirus en todo el estado y que el estado promedia alrededor de 30,000 pruebas por día, la mitad del objetivo estatal de 60,000 a 80,000 pruebas diarias.

El aumento en las pruebas ha permitido que múltiples jurisdicciones, incluidos los condados de Los Ángeles, Napa y Contra Costa, hagan que las pruebas de coronavirus estén disponibles para todos los residentes, no solo para aquellos con síntomas o la derivación de un médico.

"Este es un proceso iterativo", dijo Newsom sobre la reapertura de la economía. "Es un proceso dinámico. Esto no está grabado en piedra. Queremos seguir trabajando con personas de todos los sectores y abordar las consecuencias no intencionadas, no solo intencionales, de estas modificaciones significativas al orden de quedarse en casa".

"Compartimos la urgencia de reabrir y restaurar nuestras economías y nuestras actividades normales, y la importancia igual de hacerlo de una manera segura, responsable y que no provoque un aumento significativo de enfermedades graves y muerte, ni que abrume nuestra prestación de atención médica. sistemas ", dijeron las siete jurisdicciones en su comunicado.