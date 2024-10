Residente de Oakland teme por su familia en Tampa ante llegada del huracán Milton

Una residente de Oakland expresó preocupación ya que su familia se encuentran las zonas por donde cruzará el huracán Milton en Florida.

“Preocupada, preocupada, hablé con mi mamá hoy y me dijo que hasta ahora todo está bien, pero hay mucho viento, mucha lluvia”, dijo Joannie Seda, residente.

Ella tiene más de media docena de familiares que viven en Tampa y el sur de la Florida.

“Ellos están preparados, ellos no quisieron irse a otra parte, cada cual se quedaron en su casa”, dijo Joannie.

Joannie aseguró que no ha estado siguiendo las noticias de cerca, sino más bien manteniéndose en contacto directo con su familia.

“Mi hermano puso en el chat, ´I am not leaving´, yo no me voy, its like ok vamos a rezar por ti y vamos a esperar que mañana sea un día que todo amanece bien”, afirmó Joannie.

La mujer aseguró que hubiese preferido que todos evacuaran hacia algún lugar en el norte, pero desde hace horas que ya no tiene sentido por el tráfico.

“Yo creo lo peor es que uno se queda en ese tipo de tráfico, que uno no sale, y es peor viene la tormenta, se le acaba la gasolina, y luego que”, indicó Joannie.

Por su parte, quienes están en Tampa se preparan para el paso del huracán.

“Empieza a las 8:00 p.m., de hoy, los vientos, que están entrando como a las 2:00 a.m., de va a tocar tierra”, aseveró Catherine Rodríguez, residente de Tampa.

Catherine dijo que su casa es como un bunker sellado por todos lados.

“Tenemos los shutters puestos de huracán, si se va la luz, tenemos el generador cambia automático al venir la luz”, indicó Catherine.

Explicó que su zona no es de evacuación obligatoria, pero que la ansiedad crece a medida que pasan las horas, en su caso agravado por una condición médica.

“Es preocupante yo por salud, me da mucha presión en la cabeza, y tengo mucha presión en los oídos”, puntualizó Catherine.

Entre tanto el gobernador Gavin Newsom ordenó enviar equipos especializados en atención de emergencias de California a ayudar a la Florida, lo que incluyen 144 socorristas.

Primero estarán en Georgia e incluye miembros de los bomberos de Menlo Park, estos son equipos extras además de los enviados para asistir con los desastres dejados por el huracán Helen.