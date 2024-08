¿Se dañó el ascensor del edificio en el que vives? Conoce tus derechos en Oakland

Muchas son las quejan que han llegado a Telemundo 48 de residentes del Área de la Bahía que aseguran que cuando se dañan los ascensores del lugar donde viven, lo propietarios no hacen nada para solucionar el problema.

Sin embargo, la Ciudad de Oakland tomó medidas para combatir este problema.

“En muchos edificios hay inquilinos que están esperando los arreglos por semanas y meses”, dijo Braz Shabrell, abogada con la Oficina del Abogado de Oakland.

Por ello el Concejo aprobó una nueva ley que trae un alivio, especialmente para comunidades vulnerables.

“Esta ley es muy importante especialmente para inquilinos que son de mayor edad o que tienen discapacidades y que son muy impactados cuando los elevadores no están bien mantenidos”, indicó Evelina Nava, abogada del Centro Legal de La Raza.

A través de la nueva ordenanza los dueños tendrán 24 horas para arreglar el elevador, si no lo hacen tendrán que ofrecer una forma de vivienda alternativa a quienes no pueden usar escalera.

“El dueño tiene que pagar para que inquilinos se hospedan en otro lugar, como un hotel u otra habitación”, explicó Nava.

Si no dan una forma alternativa de vivienda, tendrán que reembolsar hasta $250 por noche al inquilino.

“Esta ley aplica a edificios que tienen 3 o más unidades residenciales con ascensor”, aseguró Nava.

Durante la discusión, dueños de propiedades argumentaron que las demoras no eran culpa de ellos sino de las compañías de mantenimiento de elevadores.

“Aunque ese puede ser el caso, lo mejor es que el propietario no espere hasta que el elevador se dañe para arreglarlo, la razón por la que se estropean es porque no han tenido un mantenimiento adecuado, así que si se hace periódicamente no debe haber problema”, expresó Dan Kalb, concejal de Oakland en apoyo de la ley.

Esta nueva ordenanza entrará en efecto el próximo 15 de diciembre.

Y qué pasa si el dueño no cumple con la nueva ley.

“Archiven una demanda contra los propietarios y pidan que la corte haga una orden requiriendo las reparaciones y también que se le dé compensación al inquilino por los daños”, sostuvo Nava.