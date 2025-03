Apoyando a Nuestros Atletas: Dona Equipamiento de Fútbol y Marca la Diferencia

Telemundo 48 y NBC Bay Area, en colaboración con Play In The Afterlife y Oakland Roots, lanzan la campaña Apoyando a Nuestros Atletas para recolectar equipamiento de fútbol nuevo y usado en buen estado para jóvenes de comunidades desatendidas en el Área de la Bahía.

Desde balones hasta tachones, espinilleras y camisetas, tu donación puede ayudar a garantizar que cada niño tenga la oportunidad de jugar, soñar y crecer.

Cómo Donar

Primer Evento de Recolección: 22 de marzo, 7:00 PM | Oakland Coliseum (Oakland, CA)

Ubicación de la Estación de Donaciones: Puerta de entrada principal en el Oakland Coliseum

Dona Durante Toda la Temporada

Puedes donar durante toda la temporada en los partidos de local de Oakland Roots, desde el 22 de marzo hasta el 25 de octubre. Ya sea que asistas a un partido o simplemente pases por ahí, ¡tu donación puede marcar la diferencia!

Qué Estamos Recolectando

Balones de fútbol (nuevos o ligeramente usados)

Zapatos de fútbol

Espinilleras

Camisetas y ropa de entrenamiento

Otros artículos de fútbol

Por Qué Es Importante

El acceso al deporte no debería ser un privilegio. Al donar, estás ayudando a eliminar barreras y asegurando que los jóvenes atletas tengan el equipo necesario para triunfar, tanto dentro como fuera de la cancha.

Únete al Movimiento

No pierdas la oportunidad de apoyar a la próxima generación de atletas. Dona en un partido de local de Oakland Roots y sé parte de algo más grande.

Próximas Fechas de Recolección

⚽ 22 de marzo – vs. San Antonio FC a las 7:00 PM

⚽ 29 de marzo – vs. Las Vegas Lights FC

⚽ 5 de abril – vs. Rhode Island FC