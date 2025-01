Organizaciones ofrecerán ayuda a inmigrantes en Oakland

Políticos y organizaciones proinmigrantes de Oakland le hicieron un llamado el miércoles a la comunidad para que estén calmados a pesar de las medidas antiinmigrantes anunciadas por presidente Donald Trump.

"Es importante conocer las reglas que tenemos con inmigración”, indicó Noel Gallo, concejal.

"Pueden mantener silencio, no tienen que contestar, no huir, si corren es una razón para que los paren, no tienen que abrir la puerta sin orden de cateo", explicó Maciel Jaque, vocera del Centro Legal de La Raza en Oakland.

Organizaciones como el Centro Legal de la Raza están aumentando su capacidad para ofrecer asesoría legal gratuita y además desde el 17 de febrero reactivarán su Red de Respuesta Rápida en el condado Alameda.

"Vamos a dar presentaciones de conocer derechos", indicó Jaque.

Por otra parte, la Clínica de la Raza en Fruitvale seguirá prestando sus servicios sin necesidad de tener documentos.

Jane García, directora de la clínica dijo que la clínica es un espacio seguro, protegen la privacidad de las personas y seguirán prestando servicios de atención para afirmación de género.

En cuanto a la autorización de la administración Trump para hacer operativos migratorios en espacios seguros como escuelas, el distrito escolar aseguró que están entrenando a su personal para atender dudas de padres y para que estén informados.

"Queremos a sus hijos en la escuela porque queremos que se preparen para su futuro, por favor vengan a la escuela, estamos listos”, indicó Sandra Aguilera, vocera del distrito escolar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Otros presentes en la actividad fueron senadores estatales, supervisores, el alcalde interino de Oakland, entre otros

Para obtener los números telefónicos por condados de la Red de Respuesta Rápida haz clic aquí.