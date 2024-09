El fin de una era: Oakland se prepara para decirle adiós a los A´s

Los Atléticos hacía mucho tiempo que se habían forjado un legado de Jekyll y Hyde como una de las franquicias más exitosas (y tristes) de las Grandes Ligas de Béisbol. En su haber: nueve títulos de Serie Mundial y 19 temporadas de inutilidad marcadas por 100 o más derrotas.

Sin embargo, esto es diferente. Ahora, legiones de fanáticos de los Atléticos ven al equipo como el más traicionero del deporte bajo la propiedad del multimillonario John Fisher, heredero de la familia que fundó The Gap en 1969, un año después de que los Atléticos se mudaran a Oakland desde Kansas City.

Apenas unos años después de adoptar “Arraigados en Oakland” como su lema, los Atléticos llegan esta semana al final de sus 57 temporadas de altibajos en una ciudad regularmente eclipsada por la mística de su histórico vecino, San Francisco.

“Sé que estos momentos de venir a los juegos siempre estarán entre los mejores años de mi vida”, se lamentó Will MacNeil, de 40 años, fanático de los Atléticos desde hace mucho tiempo, mientras contemplaba un final que está aplastando el alma de una comunidad. "Y que un propietario multimillonario me lo quite, es frustrante".

Un equipo de béisbol que se ha movido dos veces vuelve a moverse

El éxodo de los Atléticos de Oakland le dará al equipo la dudosa distinción de ser la primera franquicia de Grandes Ligas que se ha mudado en cuatro ocasiones diferentes. Después de comenzar en Filadelfia en 1901, los Atléticos se mudaron a Kansas City en 1955, luego a Oakland en 1968, siendo la capital de California, Sacramento y Las Vegas, las siguientes en el proceso itinerante.

Ningún lugar ha sido el hogar de los Atléticos durante tanto tiempo como Oakland, donde son el último equipo deportivo profesional en una región de dos condados conocida como East Bay, hogar de 2,8 millones de personas que viven al otro lado del agua desde San Francisco.

A lo largo de los años, el equipo de béisbol se convirtió en un emblema del valor y el estilo de East Bay. Los años de gloria de los Atléticos incluyeron a los "Swingin' A's" con bigotes y vestimentas coloridas durante la primera mitad de la década de 1970, los musculosos y fanfarrones "Bash Brothers" de finales de la década de 1980 y los desvalidos de la década de 2000 que produjeron un hada de la vida real. cuento en la película “Moneyball”, basada en el libro de Michael Lewis que marcó el comienzo de la era del análisis basado en datos.

A lo largo de esas décadas, el estadio de los Atléticos, el ahora desmoronado Oakland Coliseum, se convirtió en un centro del Este de la Bahía donde personas de todas las razas, edades, ingresos y orígenes se unieron en torno a una causa común.

“Era realmente como la plaza pública”, dijo a principios de este año Jim Zelinski, fanático de toda la vida de los Atléticos. Su padre lo llevó al primer partido del equipo en el Oakland Coliseum el 17 de abril de 1968: una derrota por 4-1 ante los Orioles de Baltimore ante una multitud de 50.164 personas.

"Recuerdo que mi padre me decía que los deportes pueden unir a todos, creando un sentimiento de orgullo e identidad", dijo.

Apoyar a los Atléticos conectó a todos, desde los trabajadores portuarios del bullicioso puerto de Oakland hasta los fanáticos de la tecnología de Silicon Valley, los hippies de la cercana Berkeley, la tecnología y los subversivos forjados en el caldero de una ciudad donde Huey Newton fundó los Panteras Negras y Sonny Barger lideró un capítulo notorio. de los Ángeles del Infierno.

"Los Atléticos son una parte indeleble de esta comunidad", dijo Zelinski. “Todo el mundo estaba muy orgulloso no sólo de los equipos, sino que también había una sensación de: '¡Oye, estos somos nosotros! ¡Esta es la Bahía Este!'”

Un estadio histórico queda atrás

El Coliseo, conocido cariñosamente como el “último bar del béisbol” después de que un artículo de 2019 en The New York Times trazara esa analogía, es un vestigio de la década de 1960, cuando las ciudades construyeron estadios diseñados para usarse tanto para béisbol como para fútbol. Su condición deteriorada es la razón por la que Fisher comenzó a buscar construir un nuevo estadio para los A's poco después de comprar el equipo por $ 180 millones en 2006.

A pesar de todas las burlas dirigidas a la instalación, el Coliseo ha sido el sitio de tres de los 24 juegos perfectos lanzados en la historia del béisbol, y es el lugar donde Rickey Henderson estableció el récord de bases robadas en su carrera. También ha sido el escenario de los cuatro campeonatos de la Serie Mundial que los A's ganaron en Oakland; Sólo los Yankees, con siete campeonatos, han ganado más desde 1968. Siete ganadores del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana han sido estrellas de los Atléticos de Oakland, al igual que cinco lanzadores que ganaron el premio Cy Young de la liga.

Tres de los títulos de la Serie Mundial de los Atléticos se ganaron en años consecutivos bajo la propiedad de Charles O. “Charlie” Finley, quien trajo el equipo a Oakland desde Missouri.

Finley trajo consigo a su mula “Charlie O” para que fuera la mascota del equipo e hizo un esfuerzo infructuoso para lograr que las ligas usaran pelotas de béisbol de color naranja y permitieran corredores designados. Pero antes de vender los Atléticos en 1980, Finley también presionó para que se jugaran partidos nocturnos durante la Serie Mundial para que más personas pudieran ver los partidos por televisión y la regla del bateador designado para que los fanáticos no tuvieran que ver a los lanzadores intentar batear. La primera es un elemento básico hoy en día, al igual que la segunda, aunque los puristas aún lo debaten.

Finley murió en 1996, mucho antes de la reunión de los 50 años de los campeones de la Serie Mundial de 1974 celebrada en junio. Pero su sobrina, Nancy Finley, voló desde Texas para representar a la familia durante la ceremonia en el Coliseo, donde trabajó durante gran parte de la década de 1970. Probablemente será su última visita; no puede soportar la idea de asistir al último partido de los A's en Oakland el jueves.

"No me gustaría estar allí. Sería demasiado duro", dijo Nancy Finley. "No puedo dejar de tener recuerdos cada vez que vuelvo allí. Tengo memorizadas cada sección, fila y asiento".

El vínculo entre los fanáticos y una comunidad es fuerte

Otros equipos deportivos queridos han rechazado a sus fanáticos devotos mudándose a otro lugar a lo largo de las décadas, incluidos los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes de Nueva York del béisbol en 1958 y los Colts de la Liga Nacional de Fútbol Americano, cuyos camiones de mudanza partieron de Baltimore hacia Indianápolis en 1984 durante la mitad de la noche.

Pero ninguno de ellos ha sido abandonado de la misma manera que East Bay.

“Ha tardado tanto en evolucionar esta mudanza que ha sido como una muerte lenta que me devora cada día”, dijo el fanático de los A’s Mike Silva, de 72 años, secándose las lágrimas mientras mostraba algunos de sus viejos talones de boletos.

“Aún puedes animarlos después de la mudanza, pero solo vas a animar al uniforme”, dijo. “No es lo mismo”.

Los Raiders de la NFL ya le dieron la espalda a Oakland dos veces. Lo hicieron primero en 1982 cuando se mudaron a Los Ángeles antes de regresar en 1995, solo para irse a Las Vegas en 2020, el año después de que los Warriors de la Asociación Nacional de Baloncesto cruzaran la bahía hacia San Francisco.

Después de que los A’s decidieran seguir a los Raiders a Las Vegas, Fisher echó más sal en las heridas de los fanáticos de Oakland. En lugar de quedarse en el Coliseo, Fisher decidió trasladar a los A’s 85 millas al noreste, a un estadio de béisbol de ligas menores en Sacramento, durante al menos los próximos tres años, mientras esperaba que se construyera el nuevo estadio en Nevada. Cientos de empleados de los A’s y trabajadores de la concesión del Coliseo, incluidos algunos que habían estado allí durante más de 40 años, serán despedidos cuando los A’s dejen Oakland atrás.

El lunes, después de permanecer bastante callado durante la última temporada, Fisher escribió una carta abierta a los fanáticos y a la comunidad. Sus palabras resonaron con pesar.

“Los A’s son parte del tejido de Oakland y de East Bay y de toda el Área de la Bahía”, escribió Fisher. “Sé que hay una gran decepción, incluso amargura… Puedo decirles esto desde mi corazón: lo intentamos. Quedarnos en Oakland era nuestro objetivo. Era nuestra misión y no pudimos lograrlo. Y por eso lo siento sinceramente”.

Algunos están llegando al amargo final

Muchos fanáticos devotos de los A’s han estado boicoteando los juegos con disgusto. Los que siguen viniendo, como Will MacNeil, suelen entonar cánticos de “¡Vende el equipo!” antes de lanzar una blasfemia contra Fisher.

MacNeil, conocido como “Will el jardinero derecho” después de haber sido un elemento fijo en las gradas del Coliseo durante casi 20 años, ha acumulado alrededor de 200 camisetas de los A’s durante su afición. Calcula que ahora solo le quedan 20 debido al peso que ganó mientras ahogaba su dolor por la decisión del equipo en cervezas.

“Sé que no debería haberlo hecho porque solo se trata de deportes, pero esta decisión realmente me destruyó”, dijo MacNeil mientras animaba a los A’s a una victoria en mayo.

Zelinski, el fanático que asistió al primer juego de los A’s en 1968, pasó casi 30 años luchando por mantener a los equipos deportivos en Oakland. Cuando comenzó la temporada, todavía no quería creer que todo sería en vano.

“Tuve algunos de los mejores recuerdos de mi vida en el Oakland Coliseum”, dijo Zelinski, de 65 años, en abril. “Los A’s son una parte tan irremplazable de la cultura de East Bay que no creo que la gente pueda comprender la increíble tristeza que habrá en ese último partido en septiembre”.

Nunca lo sabrá. Después de una larga batalla contra el cáncer de vejiga, Jim Zelinski murió el 7 de junio, el mismo día en que el jardinero de los A’s, JJ Bleday, conectó un jonrón en la parte baja de la novena entrada para catapultar al equipo a una victoria de 2-1.

Aquí en Oakland, mientras se acerca un final tranquilo, eso nos prepara para dejarles con una observación que el ex comisionado de béisbol, A. Bartlett Giamatti, alguna vez hizo sobre el deporte. Se cierne sobre la comunidad esta semana como una bola curva fuera de lugar: “Te rompe el corazón. Está diseñado para romperte el corazón”.