No podrán contratar más oficiales ante reducción de presupuesto de la policía de Oakland

La jefa de policía de Oakland, LeRonne Armstrong, lamentó el lunes la reciente decisión de los funcionarios de la ciudad de redirigir aproximadamente $18 millones en gastos policiales propuestos durante dos años, lo que Armstrong argumentó paralizará una fuerza policial que ya está demasiado estirada.

En una sesión informativa el lunes por la mañana, Armstrong argumentó que el cambio en la financiación y la reducción de la capacidad para contratar nuevos agentes como resultado evitarían que la policía de Oakland completara adecuadamente incluso las tareas del día a día, como el control del tráfico y la respuesta a las llamadas de emergencia.

"Ya tenemos dificultades para responder a la gran cantidad de llamadas que recibimos", dijo Armstrong. "Esto hará que sea más difícil, tener menos oficiales en el campo, particularmente para las comunidades marginadas como el este de Oakland, de donde vemos que dos tercios de nuestras llamadas provienen".

El Concejo Municipal de Oakland votó el jueves para redirigir $ 18 millones del presupuesto propuesto por la alcaldesa Libby Schaaf a formas alternativas de prevención de la violencia y reducción de daños.

Esa reasignación incluye $ 4 millones para un programa piloto de Mobile Assistance Community Responders of Oakland, abreviado como MACRO, que enviará personal capacitado para responder a problemas no violentos y no criminales de salud mental y conductual.

La financiación en el presupuesto propuesto de Schaaf habría apoyado la adición de dos clases de la academia de policía a las cuatro habituales de la ciudad durante los próximos dos años.

Incluso con la reasignación de fondos policiales por parte del consejo repartida entre los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023, la ciudad aún gastaría más de los $ 317 millones en gastos policiales en el presupuesto para el año fiscal 2020-2021, que finaliza el miércoles.

El presupuesto propuesto de Schaaf incluía $ 341 millones en gastos policiales para el año fiscal 2021-2022 y $ 352 millones para 2022-2023.

La votación del consejo también se produjo en medio de un aumento en los delitos violentos, dijo Armstrong la semana pasada. Este año se han confirmado al menos 61 homicidios en la ciudad, aproximadamente un 90% más que en esta época hace un año.

Armstrong argumentó que la ciudad estaba haciendo una elección falsa entre financiar el OPD y el Departamento de Prevención de la Violencia de la ciudad, que tiene como objetivo reducir la violencia local y el crimen por medios no punitivos.

"Era un presupuesto diseñado para asegurarnos de que tuviéramos ambos", dijo sobre la propuesta de Schaaf. "Que teníamos (una) cantidad adecuada de oficiales para el Departamento de Policía de Oakland para atender el aumento en el número de llamadas al 911 que seguimos viendo, pero también para trabajar en estrecha colaboración con nuestros interruptores de violencia para que podamos ayudar a prevenir la violencia también".

En los últimos días, los funcionarios de la ciudad aprovecharon un comentario que Armstrong hizo el 21 de junio durante una sesión informativa sobre un tiroteo fatal durante una celebración del 16 de junio cerca del lago Merritt como evidencia de que la estructura presupuestaria actual de la OPD no estaba logrando reducir y prevenir los delitos violentos.

Aproximadamente 60 agentes de policía de Oakland estaban ubicados dentro y alrededor de la multitud de aproximadamente 5,000 que se encontraban en las cercanías del tiroteo que mató a uno e hirió a otros siete.

"No creo que se pueda salir con la policía de un problema como este", dijo Armstrong la semana pasada. "Si pones 100 o 200 oficiales, no significa que alguien no hará algo tonto, no significa que alguien no sacará un arma de fuego y la usará".

El jueves, la presidenta del Concejo Municipal de Oakland, Nikki Fortunato Bas, utilizó las palabras de Armstrong para apoyar la reasignación de fondos policiales.

"Si no es ahora, ¿cuándo? No podemos seguir financiando un sistema roto", dijo en una publicación de Twitter. "Debemos invertir en la prevención de la violencia ahora. Enfocar a la policía en los delitos graves y violentos. Invertir en interruptores de violencia en los vecindarios".

Armstrong también argumentó el lunes que la ciudad no logró durante la última década hacer crecer el departamento de policía junto con el crecimiento de la población de Oakland.

Actualmente, la OPD cuenta con 714 puestos de oficiales, pero está autorizado para tener hasta 788 oficiales, dijo Armstrong, y agregó que desde 2013 la ciudad no ha agregado oficiales a la fuerza policial, mientras que la población de la ciudad ha crecido de aproximadamente 395,000 a 433,000.

"Esta ciudad seguirá creciendo", dijo. "Y la inversión puede ser de ambos lados. Puede ser en la prevención de la violencia, pero también debe ser con el crecimiento de un departamento de policía que ha estado gravemente falto de recursos".