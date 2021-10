No es un caramelo: advierten sobre peligrosa droga que parece un dulce

Autoridades del condado Alameda le hicieron un llamado a los padres de familia para que estén alerta cuando sus niños recolecten dulces durante Halloween, ya que, decomisaron una serie de paquetes con envoltorios de color rosado y morado que podrían parecer dulces y contenían fentanilo.

“Lo que nos preocupa es que sabemos que los niños se sienten atraídos a estos colores y pueden ingerir accidentalmente esta sustancia”, aseguró el teniente Oscar Pérez, alguacil del condado.

Pérez explicó que paquetes similares pueden ocultarse fácilmente entre los dulces.

El fentanilo es conocido por ser una de las drogas que genera más casos de sobredosis mortales en Estados Unidos, por lo que en manos de un niño las consecuencias podrían ser letales.

“Si reciben un dulce que está en un tipo plástico que no parece un dulce normal o no parece que es de las tiendas que lo tiren por favor y que no tomen chanzas”, aseguró Pérez.

Esta droga es relativamente barata por lo que es de fácil acceso, es 50 a 100 veces más potente que la morfina y la heroína.

¿Qué hacer si recibes un dulce sospechoso en Halloween?

· No lo toques

· No lo abras, el solo contacto con la droga es peligroso

· Inmediatamente llama a tu departamento de policía local para hacer el reporte. Un oficial será enviado para llevarse el dulce

¿Cuáles son las señales cuando un niño consume opioides?

“En un hijo o persona joven que de repente sus notas empiezan a empeorar o empiezan a desaparecer porque no están dentro del grupo familiar o participando pues ese tipo de cosa empieza a mostrarse”, explicó Lucia Tomel, vocera de Medicina de Adicciones de Stanford.