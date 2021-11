Negocios hispanos temen ser desalojados ante posible construcción de viviendas en San José

Decenas de comerciantes hispanos han expresado su preocupación ante la posibilidad de perder sud negocios por una propuesta de la ciudad de San José que busca construir unidades habitacionales en el área de Willow Street.

El plan de urbanización contempla convertir a 5 distrito comerciales en zonas mixtas, es decir, construir viviendas y convertirlas en una villa urbana.

“Cumplimos este año 8 años y tenemos aproximadamente 10 empleados. Quitar todos estos negocios afectaría no solo a los negocios chiquitos sino también a la gente que está trabajando en ellos”, explicó Yasmín Sepúlveda, paletería y nevería La Original.

Rolando Bonilla, presidente de la Comisión de Planificación de San José expresó su desacuerdo ante esta propuesta.

“Cambiarle a esas familias su esfuerzo, su historia, y no solo eso robarle a San José un centro tan crítico para la comunidad latina para mí no es apropiado no es algo que puedo apoyar yo”, afirmó Bonilla.

El miércoles, la Comisión de Planificación dará su opinión sobre el plan y luego se llevará a cabo una votación donde se espera que la ciudad pueda replantear otra zona para llevar a cabo este proyecto de urbanización.

La portavoz de la ciudad le informó el lunes a Telemundo 48 que han tenido 4 reuniones comunitarias sobre el tema y que “siguiendo la opinión de la comunidad, el miércoles recomendarán que la calle Willow ya no sea parte del proyecto”.

“Este lugar tiene de todo, escuelas, tiendas de ropa, de comida, de todo lo necesario para el hogar de uno y no me gustaría que los quitaran”, dijo Anita Zavala, residente.

Tras la votación del miércoles, el Concejo recibirá las recomendaciones y luego dará el voto final en las siguientes semanas.

“Que nos tomen en consideración porque somos gran parte de los logros de esta ciudad y no es justo que cuando la ciudad quiere hacer cambios siempre los hacen con nosotros y no con otras partes de la ciudad”, aseveró Bonilla.