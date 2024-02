Miles de fanáticos continúan llegando a Las Vegas por el Super Bowl

A solo días de jugarse el Super Bowl en La Vegas miles de fanáticos continúan llegando a la ciudad del pecado para disfrutar del magno evento.

La fanaticada puede disfrutar de actividades en el fan zone en el Centro de Convenciones Mandalay Bay, pero no solo eso, también pueden toparse con estrellas del “Pat Macafee Show” o atletas de los Raiders como Max Crosby.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Pero la estrella más grande del miércoles es el ex mariscal de los 49ers y quien es parte del salón de la fama, Steve Young.

Publicó en su red de Instagram que los Super Bowls no se ganan, si no que se toman.

“Todos entienden lo que está en juego. Para que la gente no se dé por vencida en ese momento, tienes que aprovechar ese momento. No dices simplemente que es otro juego. Creo que eso es lo que estoy tratando de decir, prepárate para eso porque no querrás que eso te sorprenda. Pierdes el juego por eso, si no estás preparado para eso”, indicó Young.

A las afueras del centro de convenciones, finalmente se dejó ver el cielo azul tras días de lluvia que forzaba a la gente quedarse dentro de los casinos.

Algo que fanáticos como Alicia Carranza, fanática de los San Francisco 49ers, disfruta.

“Ay maravilloso, está maravilloso”, indicó Alicia.

Ella viajó desde Seattle, en el estado de Washington para echarle porras al equipo rojo y dorado.

“Porque desde que estaba chiquita, yo quería venir a ver a los 49ers, me encantan mucho”, aseguró Alicia.

Mientras tanto, muchos buscan comprar algo de mercancía, y lo que más se vende es la playera del número del momento, el 13 de Brock Purdy, a quien hace poco llamaban “el irrelevante”.