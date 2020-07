Miles de inmigrantes podrían no ejercer su derecho al voto en las elecciones de noviembre

Miles de inmigrantes podrían no participar en las elecciones de noviembre debido a la cancelación de las ceremonias de juramentación y de las entrevistas que se realizan para otorgar la ciudadanía, , de acuerdo a un reporte de NBC News.

Esto ha sido provocado por el cierre de las Oficinas de Servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) durante la pandemia.

La compañía tecnológica, Boundless Immigration, que ayuda a los inmigrantes a solicitar tarjetas de residente y ciudadanía, determinó que alrededor de 441 mil personas podrían no ejercer su derecho al voto.

"USCIS hizo lo correcto al pausar ceremonias de juramento en vivo y entrevistas en vivo, no hay disputa al respecto. El problema es que USCIS no ha dado el siguiente paso y no ha encontrado vías remotas para que la gente preste juramento y haga entrevistas", dijo a NBC News Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration y ex asesor del presidente Barack Obama sobre inmigración.

Según NBC News, se estima que 126 mil personas completaron el proceso de ciudadanía y tenían programada su ceremonia de juramentación cuando USCIS cerro el 18 de marzo.

NBC News solicitó comentarios de la agencia federal, que dijo que había una respuesta pendiente.

Los votantes tienen hasta octubre para inscribirse en los centros de votación.

La cantidad de inmigrantes elegibles para votar ha crecido a un récord de 23.2 millones en 2020, alrededor del 10 por ciento del electorado, y ha aumentado de 20.6 millones en 2016, según el Centro de Investigación Pew.

Las tasas de participación de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero son más bajas que las de ciudadanos estadounidenses, excepto entre los latinos y los asiáticos, los dos grupos de población de inmigrantes más grandes, informó Pew.