Mascotas de desamparados cuentan con protección en San Francisco

Vivir en las calles de San Francisco es muy duro, pero para muchos como Jessica su perro Gizmo es como un hijo, lo tiene desde que era un cachorro y la acompaña día y noche. Ella asegura que no tiene a nadie más.

“Ayudamos a decenas de miles de mascotas cada año, y sin duda alguna son útiles para los desamparados que les hacen de compañía y también de guardianes. La mayoría recibe un buen trato”, aseguró Genevieve Frederick, vocero de la organización Alimentando a las mascotas de los desamparados.

Pero otros no corren con la misma suerte.

Telemundo 48 recorrió las calles de la ciudad y presenciamos cómo un individuo le gritaba a su perro, y otro lo pateó.

Pero lo que JJ Smith, residente de la zona, ha visto, y grabado asegura que es peor.

“La mayoría de los desamparados en el Tenderloin están tan drogados que sus mascotas a veces no son alimentadas, pasan frío o están a la intemperie”, dijo Smith.

EL residente indicó que muchos tienen una fábrica de cachorros que venden. Él dice que el dinero lo usan para comprar drogas.

En un video que nos mostró Smith, nos dijo que un perro estuvo esperando a que su amo despertara de su presunta intoxicación por fentanilo por horas y horas, y que a veces hasta conejos son dejados en una situación peligrosas como esta.

La agencia encargada del bienestar de las mascotas es la de Control Animal de San Francisco.

“Nosotros no damos en adopción animales a personas que no tienen un hogar, por lo que no sabenmos de dónde vienen, nuestros 14 oficiales patrullan las calles todos los días”, explicó Virginia Donahue, directora SFACC.

Ellos tienen el poder de confiscar animales que sufren de maltrato, abuso o negligencia, pero afirman que no tienen suficientes agentes y la cantidad de desamparados con mascotas supera los recursos disponibles.

Si usted ves a alguien abusando de un animal o a un animal en malas condiciones puedes reportarlo al (415) 554-9400.