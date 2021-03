Maestros aseguran que su meta es la reapertura de escuelas de forma segura en el condado Santa Clara

Maestros y líderes expresaron el jueves la importancia de la vacunación del personal educativo antes del regreso a clases presenciales en el condado Santa Clara.

Los docentes aseguraron que, aunque la meta es la reapertura de las escuelas, hay que hacerlo de forma segura por lo que explicaron que es necesario que todos se vacunen y que haya suficientes fondos económicos para mantener las medidas de precaución emitidas por los CDC.

Eugenio “Stock” Navarro Cortez, es maestro y tiene 98 años y ya recibió la segunda dosis de la vacuna.

“Tome mi segunda inyección hace como una semana, pero no me ha afectado mucho, pero le aviso a todo el que no lo ha tenido que haga el esfuerzo de agarrar su inyección o su vacuna”, aseguró Cortez.

Los maestros y personal escolar son elegibles para recibir la vacuna desde el 28 de febrero.