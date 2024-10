Madre e hija hablan después de que afirman que la escuela no hizo nada después de un ataque

Una madre se pronunció después de que dijo que la escuela de su hija no hizo nada después de que dos estudiantes la atacaran.

La niña de 13 años, a quien Telemundo 48 decidió no identificar, dijo que los otros estudiantes le preguntaron si tenía algún problema con ellos. Después de que ella dijo que no, la atacaron.

"Le dije que no quería problemas", dijo. "Me di la vuelta y me agarro por atrás y la otra me dio un puño por el frente".

La niña dijo que no fue hasta que una persona intervino que los estudiantes de 14 años dejaron de atacarla.

"Pensé que me iban a dejar peor", dijo.

Jenny Hernández, madre de la niña atacada, dijo que su hija estuvo llorando durante tres días debido al dolor y no podía moverse.

Hernández agregó que había ido a hablar con la directora de la escuela, pero había alegado que no se había tomado ninguna medida.

"Le dije lo que yo quiero es que mire que se hace que las expulse que bale con sus padres, pero lastimosamente no ha hecho nada", dijo Hernández.

Después de hablar con la directora, Hernández dijo que cualquier comunicación posterior fue ignorada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Estoy muy indignada porque incluso la policía me pidió si tenía evidencia aparte de los morados que mi niña tenía y pues le dije que la directora dio la orden de que borraran los videos", dijo.

El Distrito Escolar Unificado de San Francisco dijo que su misión es que todos los estudiantes se sientan seguros y apoyados.

"SFUSD toma muy en serio todos los informes de inquietudes", dijo el SFUSD en un comunicado. "Nuestra prioridad es garantizar que los estudiantes se sientan seguros y apoyados en la escuela. Somos conscientes de estas preocupaciones y debido a nuestra obligación de proteger la privacidad de los estudiantes no podemos hablar sobre un asunto en específico que involucre a un estudiante".

A pesar del mensaje del distrito, Hernández dijo que confía más en que las autoridades atenderán la situación.

Hernández agregó que ya no se siente segura enviando a su hija a la escuela.

"No me siento segura mandando a mi hija a la escuela", dijo. "Ya pienso yo que en cualquier momento la pueden atacar de nuevo y las cosas pueden pasar a mayores".