Madre de joven hispano muerto a manos del CHP exige justicia en Oakland

Familiares y amigos de Erik Salgado quien murió a manos de oficiales de la patrulla de caminos se concentraron el jueves en Oakland para exigir justicia por la muerte del joven hispano.

Con pancartas con mensajes como ¨abolir a la policía¨y ¨ustedes son uno asesinos¨ los asistentes se reunieron a las afueras del Hospital Highland donde se encuentra recluída Brianna Colombo novia de Salgado, quien resultó herida en el tiroteo.

Colombo, tenía 4 meses de embarazo al momento del tiroteo y perdió a su bebé.

Durante la concentración la madre de Salgado, visiblemente afectada, exigió justicia por la muerte de su hijo.

¨Y quiero justicia, quiero que ese que le metió los balazos a mi hijo, salga, de la cara y diga ¿por qué?, ¿por qué me lo mató?, ¿no lo podían haber parado y arrestado?. Mi hijo no traía armas, no traía nada porque yo se porque el vivía conmigo y no tenía nada¨, aseguró Celina Ramíez, madre de Erik.

Por su parte, John Burris, abogado de la familia confirmó que todavía no ha recibido el reporte de la patrulla de caminos ni de la policía de Oakland.

Burris dijo que lo que realmente quiere saber es por qué le dipararon alrededor de 44 veces al auto donde se encontraba Salgado con su novia.

¨Cuando me dices que dispararon 44 veces a un carro, quiero saber por qué¨, aseguró Burris.

Salgado perdió la vida el sábado cuando oficiales del CHP le dipararon en varias oportunidades mientras se encontraba a bordo de un auto en la cuadra 9600 de Cherry Street en East Oakland.

La policía dijo que debieron disparar al auto de Salgado, ya que, presuntamente éste intentó chocar varias patrullas de policía.